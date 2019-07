El equipo de competencias del Club Ciudad de Campana y Fantasía sobre Ruedas compitió en Escobar en el segundo Torneo Regional. En tanto, Denise Hereñú es parte del Selectivo para el Campeonato Nacional de la Confederación Argentina de Patín. El pasado sábado 6 de julio, en el Polideportivo de Escobar, se desarrolló el segundo torneo regional de Patinaje Artístico organizado por la Liga Roller Energy de Zona Norte, dependiente de la Liga Argentina de Patín Artístico Libre (LAPAL). En este certamen participaron patinadoras de Campana, Escobar, Garín, Pacheco, Tigre y Gualeguay. Por nuestra ciudad, las profesoras Elisabet Robert, Denise Hereñu y Bernabella Piaggio acompañaron a 49 patinadoras pertenecientes a las escuelas "Fantasía Sobre Ruedas" y del Club Ciudad de Campana, quienes compitieron en las modalidades Libre y Show con destacadas actuaciones. El sexteto integrado por Guadalupe Monge, Sofía Lurbe, Milagros Molina, Paulina Misenta, Nahiara Pupein y Delfina Codega obtuvo el primer lugar, mientras el grupo de Show Infantil, conformado por las patinadoras Lourdes Correa, Amanda Alberro, Isa Franceschini, Morana Sbarra, Lara Sbarra, Jazmín Bruchi, Agostina Brest, Lola Tachela, Emma Basile, Zoe Valenzuela, Milagros Michel y Julieta Priano, también logró el primer lugar. En tanto, en la modalidad Libre, se destacaron los resultados obtenidos por: -Denise Hereñú: 1ª en categoría Mayores Federados -Abigail Piaggio: 1ª en Tercera "C" Mayores -Milena Piaggio: 2ª en Tercera "C" Mayores -Celina González: 1ª en Cuarta "C" Mayores -Nicole Piaggio: 1ª en Cuarta "C" 15 años -Melisa: 2ª en Cuarta "C" 15 años Además, también compitieron: Guadalupe Monge, Catalina Ledo, Lara Zarantonello, Lara Sbarra, Julieta Fernández, Luna Herrera, Guadalupe, Abigail Vega y Juana Moreno en Quinta "C"; y Delfina Alberti y Nahiara Luggrem en Escuela Formativa. Además, en este torneo realizado en Escobar, "Fantasía Sobre Ruedas" ha presentado también su nuevo grupo de competición, formado por alumnas que hace muy poco han comenzado a entrenar para iniciarse en este desafío. En categoría Exhibición participaron Martina Ballini, Delfina Burgueño, Pilar Marin, Ludmila Prince, Paulina Escuredo, Isabela Gasperi, Morena Duarte, Isabella Di Pilla, Renata Di Pilla, Maia Negro y Pilar Herrero, mientras que en categoría Iniciación lo hicieron Emma Basile (5º puesto) y Agustina Cabezas (5º puesto). POR EL NACIONAL Desde ayer se está realizando, en el Microestadio Municipal Ciudad de Garín, el Torneo Selectivo para el Campeonato Nacional de la Confederación Argentina de Patín que este año se disputará en La Rioja y Chubut. En este certamen, la campanense Denise Hereñú, profesora de Fantasía sobre Ruedas y el Club Ciudad de Campana, competirá como parte del seleccionado de la Liga Argentina de Patín Artístico Libre (LAPAL).

DENISE HEREÑÚ PARTICIPA DEL SELECTIVO PARA EL NACIONAL EN GARÍN.

Patín Artístico:

Destacada presentación campanense en la Liga Roller Energy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: