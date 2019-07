La etapa regional se realizó en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana. Nuestra ciudad fue sede de la Etapa Regional de Ajedrez de los Juegos Bonaerenses 2019. Y los hermanos Iván y Lucía Rossi aprovecharon la localía para avanzar a las Finales que se disputarán en la ciudad de Mar del Plata. Iván ganó la etapa regional en la categoría Sub 18 Masculina No Federado, mientras que Lucía hizo lo propio en la categoría Sub 16 Femenina No Federado. El encuentro contó con la organización de la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, y con la participación de 37 jóvenes de Zárate, Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López y Campana. La competencia se disputó por sistema americano y fue coordinada por los árbitros regionales Gonzalo Saldaño y Juan Carlos Rumbo. En las restantes categorías, los clasificados a Mar del Plata fueron: -Sub 14 Masculino Libre: Thiago Ramírez Solís (Tigre). -Sub 14 Masculino No Federado: Agustín Díaz de la Viña (Zárate). -Sub14 Femenino No Federado: Fernanda Barreto (Tigre). -Sub 14 Femenino Libre: Constanza Bertorello (San Isidro). -Sub 16 Masculino No Federado: Agustín Carbone (Escobar). -Sub18 Femenino No Federado: Melany Nolla (Escobar).

IVÁN ROSSI REPRESENTARÁ NUEVAMENTE A CAMPANA EN MAR DEL PLATA.



Ajedrez:

Los hermanos Iván y Lucía Rossi avanzaron a las Finales de los Juegos Bonaerenses

