Se impuso 85-66 como local con buenas actuaciones de Francisco Santini y Camilo Cáceres. Volverá a jugar mañana lunes en Pilar, en un adelantado de la 17ª fecha. En tanto, el Campana Boat Club cerrará la 16ª el martes, cuando reciba a Sportivo Escobar. El viernes por la noche comenzó la 16ª y antepenúltima fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y, a pesar de las ausencias, Ciudad de Campana derrotó 85-66 como local a Central Buenos Aires de Zárate. De esa manera, el Tricolor se aseguró terminar entre los primeros cinco de la fase regular y, a su vez, se mantiene en carrera por el cuarto lugar, que le daría ventaja de localía en el cruce de Cuartos de Final para definir los clasificados al Final Four que coronará al campeón del certamen. Ante Central, el entrenador Sebastián Silva sufrió muchas ausencias (respecto al equipo que habitualmente se presentó en el torneo, no estuvieron Facundo Romani, Rubén Runke y Agustín Hernández), aunque contó con el regreso de Eliseo Iglesias, quien aportó dos triples en el primer cuarto para acompañar el buen arranque de Francisco Santini (anotó los primeros 7 puntos y terminó con 10 ese parcial). Con ese impulso ofensivo y controlando a su rival, el CCC tomó una ventaja considerable en el primer período (22-12). En el segundo la sostuvo con aciertos desde tercera dimensión (dos triples de Santini, uno de Cáceres y uno de Fernández); y, tras el entretiempo, liquidó el pleito en el tercer cuarto, con un gran pasaje de Cáceres (13) y la capacidad de Santini (7) para sumar desde la línea. Así, Ciudad llegó con 17 puntos de ventaja al último período ante un Central que no encontró respuestas en los relevos y dependió en la segunda mitad de Gonzalo Goméz (sumó 19 de sus 25 puntos en el segundo tiempo). Por eso, y gracias al aporte de Fioretto en el arranque del último período, Silva pudo rotar el plantel y darles participación a todos los juveniles en un cierre que no le presentó inconvenientes. Con este resultado, el Tricolor mejoró su record en el certamen a 9 victorias y 7 derrotas y tomó temporariamente el cuarto lugar, dado que Sportivo Escobar recién jugará el martes frente al Campana Boat Club. En tanto, la jornada del viernes dejó como resultado más importante la victoria de Presidente Derqui por 82-71 sobre Atlético Pilar. De esa manera, el Rojinegro se aseguró el "1" de la fase regular. Además, Sportivo Pilar venció 84-82 como visitante a Independiente de Zárate, mientras que Honor y Patria de Capilla del Señor superó 86-85 a Defensores Unidos de Villa Fox. Estos dos últimos resultados fueron importantes para el futuro del Campana Boat Club, que busca alcanzar el 8º puesto para escaparle al playoff por la permanencia (al que ya está condenado Defensores Unidos). Incluso, si el Celeste derrota el martes a Sportivo Escobar, superará a Independiente, dado que tiene ventaja en el desempate ante el Rojo. Claro está: ésa no será una empresa sencilla para los dirigidos por Gustavo Godoy, dado que el elenco escobarense cuenta en su plantilla con jugadores que se preparan para el próximo Torneo Federal. Sin embargo, la posibilidad está. FECHA 17. La anteúltima jornada de este certamen tendrá un partido adelantado que se disputará mañana lunes, cuando Ciudad de Campana visite a Sportivo Pilar. El resto de los encuentros de esta fecha serán: Honor y Patria vs Presidente Derqui, Central Buenos Aires vs Atlético Pilar, Sportivo Escobar vs Independiente de Zárate y Defensores Unidos vs Campana Boat Club. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (85): Eliseo Iglesias (6), Joaquín Aguilar (4), Camilo Cáceres (21), Francisco Santini (25) y Alejo Fioretto (11) (FI) Emilio Polese (8), Joaquín Cazurro (1), Santiago Fernández (3), Gianluca Cinquini (4), Máximo Fritzler (2) y Matías Pagura (0). DT: Sebastián Silva. CENTRAL BUENOS AIRES (66): Valentín Rivero (15), Tobías Cristaldo (7), Gonzalo Gómez (25), Ivo Cajide (2) y Facundo Mora (13) (FI) Gonzalo Rota (0), Federico Mora (0), Mateo Rodríguez (4), Agustín Pérez (0), Iván Vallejos (0), Facundo Mestre (0) y Ezequiel Ferreyra (0). DT: Nahuel Pinto. PARCIALES: 22-12 / 15-17 (37-29) / 23-14 (60-43) / 25-23 (85-66). JUECES: Mariano Imosi y Santiago Montaldo. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

FRANCISCO SANTINI FUE EL GOLEADOR TRICOLOR CON 25 PUNTOS.

#Básquet Ciudad de Campana venció 85-66 a Central Buenos Aires por la 16° fecha del Oficial de la ABZC. Francisco Santini (25 puntos) y Camilo Cáceres (21) fueron las figuras del Tricolor. pic.twitter.com/2IorBs2RqQ — Pablo Scoccia (@chuecosco) 20 de julio de 2019

Básquet:

Ciudad de Campana venció a Central Buenos Aires y sigue en carrera por el cuarto puesto

