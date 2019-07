Rincón Tuerca

P U B L I C





TC MOURAS: Nueva visita de la categoría al autódromo de La Plata para desarrollar otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. TRIUNFO: Tras la vuelta a la alta competencia tras su lesión en su mano el joven Lisandro Acosta se alzó con otro triunfo en el ovalo de San Andres de Giles en la carrera de los ciclomotores con la preparación de su padre. PODIO: En la misma competencia participó Fausto Ciaponi que en la final volvió a conseguir un podio demostrando este buen momento con la atención de su padre y su abuelo en el ciclomotor. DINERO: Como el karting no estaba listo para correr el piloto de antecedentes en la alta competencia su motorista también le hizo saber que sin dinero no es fácil cumplir con los tiempos para poder correr. Que no cunda el pánico!! SUPER TC 2000: La categoría llega al autódromo de Salta este fin de semana para realizar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". CHARLAR: La esquina de Mitre y Las Heras los encontró charlando a "Chiche" Suarez y "Botellita" Bianchu sobre el tema de las motos donde "Botellita" explicó por qué no es por el frío que no anda con su moto dado que el problema pasó por otro. ¡? TRABAJAR: Los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino siguen trabajando de cara a la próxima fiesta del automóvil a desarrollarse en el mes de noviembre con el aval del municipio local. TC PISTA MOURAS: En el autódromo platense la categoría con su interesante parque de autos visita el predio en la búsqueda de otra carrera del calendario. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Pública en el programa ACTC Media TV. PUESTO: Luego de un arranque compilado en el fin de semana con mucho esfuerzo Gastón Fernandez pudo correr la final en la categoría de los chasis donde la bandera a cuadro lo encontró en el puesto octavo. CICLISMO: Luego de ganar v arios campeonatos en el mundo del automovilismo el hombre se abocó al ciclismo y Diego Rivadulla viene de conseguir un podio lo que lo tiene motivado. Mirá vos! DESAFIOS: En nuestra ciudad otro campeón de automovilismo está por este tiempo al mundo de la bicicleta pero desde otro lugar donde Jorge Clerici se plantea desafiar en terrenos diferentes a lo largo del pais. FORMULA 1.4: La categoría fábrica de talentos está desarrollando este fin de semana dos competencias en el autódromo de Salta con su limitado parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa Carburando. QUEDAR: La Clase 850 cc que fiscaliza Fedenor viene de correr en Arrecifes donde Juan Carlos Muñoz quedó en el puesto de la final décimo cuarto con la atención del auto por parte de Diego Fangio. LLEGAR: La categoría Alma se presentó en el autódromo de La Plata donde en la Clase TC 1600 el campanense Damian Toledo llegó en el puesto sexto con la atención del auto en su propio taller. TC PICK-UP: Otra presentación de las camionetas en el autó-dromo Roberto Mouras de La Plata donde carrera a carrera se va incrementando el parque automotor este fin de semana por otra fecha del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media TV. PUNTOS: Diego Fangio viene de correr en Arrecifes donde en su clase llegó en el puesto sexto con la atención total del auto por parte del propio piloto que sumó puntos para el campeonato. DESAFIO FIAT: La monomarca visita el autódromo de Salta por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a trabes de su programa Carburando. SEXTO: El zarateño Juan Fontanot viene de correr en el autódromo porteño donde logró un sexto puesto en la final con la motorización de Tártara lo que lo llevó al podio. EMPRESARIOS: Luego de conocer el predio y recorrer el mismo el grupo empresario entendió que el lugar es interesante pero la inversión es mucho mas que lo deseado y en Baradero pareciera que su autódromo y su kartódromo no será el futuro de quienes lo visitaron. SUEÑO: Llegó el fin de semana donde está retomando este sueño de volver a correr Hugo Mauro en la provincia de Entre Rios en el autódromo de Concepción del Uruguay con el Fiat de la Clase 1100 Procar. FORMULA 4 N.G.: La escuela del automovilismo zonal está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. SEPTIMO: Como adelantamos en esta sección decidió cambiar de categoría y ahora Gonzalo Conti se sumó a la Promo 1100 donde viene de correr en Arrecifes con un séptimo puesto en la final y el asesoramiento de Fangio. PEQUEÑO: El pequeño piloto zarateño Mateo Benitez viene de correr en la primera fecha del Campeonato Argentino de Karting realizado en el kartódromo de Zárate donde en la primera carrera llegó quinto al igual que en la segunda en la clase Pre Juniors con la atención de Ruben Guerra. TURISMO CUATROMIL ARGENTINO: Vuelve al autódromo de La Plata la categoría en la búsqueda de otra carrera del calendario este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. GANAR: Otra demostración del buen momento y como va creciendo el piloto donde Santino Panetta viene de ganar las dos carreras en el Gran Premio de Campeonato Argentino de Karting desarrollada en Zárate en la clase Cadette que lo pone en la punta del campeonato. CONFORME: En cuanto a su hermano Bautista el más pequeño corrió también el Campeonato Argentino de Karting en la clase Mini donde llegó segundo en la primera carrera y quinto en la segunda también sumando puntos para el campeonato lo que dejó conforme al menor de los Panetta. GUSTO: Finalmente Gastón Gas-perini se dio el gusto y sigue los pasó de su padre Angel al subirse y correr en un Fiat 600 en la categoría que fiscaliza Fedenor en el autódromo de Arrecifes con piloto invitado como Victor Gonzalez donde obtuvieron diferentes resultados, Gaston quedó vigésimo quinto y Victor terminó en el puesto décimo cuarto lo que finalmente dejó conforme a todo el equipo. TC RIOPLATENSE: En el autódromo de La Plata la categoría desarrolla otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. TERCERO: Un buen trabajo tuvo en el fin de semana en el autódromo de La Plata el joven en el TC 1100 de Alma Gastón Fernandez que llegó en el tercer puesto haciendo podio con la motorización de Casasco y el chasis a cargo del flaco Walter con el asesoramiento de papá Guillermo. ROTURA: Todo venía bien para Leandro Cracco que venía ganando en La Plata con el Fiat Uno en la Clase Dos de Alma pero la rotura de la caja le quitó la posibilidad del triunfo donde recayó al décimo lugar con la motorización de Fabian Carranza y el chasis a cargo de Novoa. FABRICAR: El tema de las baterías de competicion que se están fabricando en nuestra ciudad va ganando su espacio y Miguel Parra ya recibió la visita de equipos de competicion sobre este tema en particular. TERMINAR: El joven campanense viene de correr en Puerto Madryn por la cuarta fecha del campeonato argentino de motocross donde Marcos Garrido clasificó cuarto en la primera manga tras una caída lo colocó en el puesto quinto para terminar cuarto en la segunda manga lo que en la general lo dejó quinto. SUMAR: Esto provocó que Garrido sume puntos para el campeonato con la atención de la moto por parte de su padre Juan con la incorporación a la estructura por parte del jefe de equipo Simón Moyano. FUTURO: Como la primera experiencia en las cupecitas del TC fue positiva Andres Rivero ya está pensando en un futuro armar un auto de estas caracteristicas para en algun momento sumarse el año próximo en la categoría ACTC donde por el momento recibe asesoramiento por parte de Debiase, Zanini y Tedesco. RELACION: Parece que la relación entre el chasis y el piloto no está en su mejor momento y están distanciados con la sensación que el auto por este momento viaja a otra estructura para continuar en la categoría de autos con techos. Mirá vos! HOMENAJE: En la última carrera del TC Regional los hermanos Caggiano pusieron en pista la Chevy de Gobetto en Homenaje al flaco que durante muchos años fue un fiel representante de dicha categoría. INTENCION: Agostino tiene toda la intención de poder correr en autos con techo y si bien probó en karting la idea es armar el Fiat Uno que tiene su papá Sergio en el Taller para salir al rodeo al menos el próximo año. Cosas de la dinastía Giordano vio! PLANES: Cuentan que la nota en radio se la debían realizar a Huguito Mauro pero algo no estaba en los planes la aparición de Alejo el hijo del piloto en cuestión que se hablo todo casi sin dejar lugar a su papá que queria contar de su retoño a la alta competencia. UBICARSE: Silvestre Gallo viene de correr en Arrecifes en la Clase 850 cc donde con la preparación del auto por parte de Diego Fangio se ubicó en la final en el puesto décimo segundo tras un fin de semana positivo donde sigue sumando experiencia. RALLY MAR Y SIERRA: La categoría está realizando desde el viernes otra carrera de su campeonato en la ciudad de Pinamar que finalice en el día de hoy en horas del mediodía. CAMBIAR: No se descarta que Victor Gonzalez que tiene todo listo para sumarse a la categoría Alma puede cambiar de aire y volcarse a la propuesta de Fedenor que se puede confirmar en los próximos días. FORMULA TC: Hay una idea, un proyecto de armar, una categoría de fórmulas con motores del TC donde vienen trabajando la familia de Crespi que en su taller están avazando con esta posibilidad.

Rincón Tuerca

