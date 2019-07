Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 21/jul/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 21/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







OTRA VEZ CERCA En su debut en el Rugby Championship 2019, el Seleccionado Argentino de Rugby perdió 20-16 como local frente a Nueva Zelanda en un partido disputado en cancha de Vélez Sarsfield. En el primer tiempo, los All Blacks llegaron dos veces al ingoal argentino y se escaparon 20-9 en el marcador. Pero en el inicio de la segunda mitad, Emiliano Boffelli capturó una pelota aérea y apoyó para que Los Pumas redujeran el margen a solo cuatro puntos (20-16). Sin embargo, y a pesar de concretar buenas incursiones en campo rival, incluyendo un line a pocos metros del ingoal neozelandés con el tiempo cumplido, el equipo argentino no pudo llegar al try que le hubiera significado su primer triunfo sobre el mejor seleccionado del mundo. En el otro encuentro de esta primera fecha, Sudáfrica venció 35-17 a Australia, próximo rival de Argentina, el sábado 27 de julio (fecha en la que Nueva Zelanda recibirá a Sudáfrica). Este año, dado el Mundial de Rugby "Japón 2019" que comenzará en septiembre, el Rugby Championship se jugará a una sola rueda. LONDERO FINALISTA El argentino Juan Ignacio Londero se clasificó ayer para la final del ATP 250 de Bastad (Suecia), que se disputa sobre polvo de ladrillo. El cordobés se impuso ayer 6-3 y 6-4 sobre el español Albert Ramos Viñolas y ahora definirá el título frente al chileno Nicolás Jarry, quien eliminó en semifinales al bonaerense Federico Delbonis por 6-3 y 6-2. Para Londero (25 años) será su segunda final ATP y su segunda del año, después del torneo que conquistó en Córdoba y que le cambió radicalmente la carrera, dado que hasta ese momento no contaba con triunfos en el circuito grande del tenis mundial. DOS MÁS A ESPAÑA El alero cordobés Juan Pablo Vaulet, de último paso por Peñarol de Mar del Plata, fue anunciado como nuevo refuerzo del Baxi Manresa de la Liga de España. El jugador de 23 años fue drafteado por los Brooklyn Nets en 2015, pero, hasta el momento, sufrió complicaciones para desarrollar su carrera por diferentes lesiones. En tanto, el base Juan Ignacio Marcos (19 años), uno de los puntos altos que mostró Argentina en el último Mundial Sub 19, se incorporará al Barcelona con un contrato de dos años. En principio recalaría en la filial del Azulgrana, donde ya se encuentra el escolta Leandro Bolmaro, próximo a cumplir 19 años y quien actualmente se encuentra entrenando con la Preselección Argentina Mayor que se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de China. VOLEY JUVENIL En el Mundial Sub 21 que se está disputando en Bahrein, el Seleccionado Argentino Masculino avanzó a la segunda ronda después de vencer a Egipto y Corea y caer frente a Cuba en la primera fase. Ahora, en la continuidad del certamen, los chicos argentinos deberán medirse con Italia, Irán y Bahrein en la Zona F. En tanto, en la Zona E jugarán China, Brasil, Corea y Rusia. En tanto, en el Mundial Femenino Sub 20 que se está desarrollando en México, la Selección Argentina disputaba anoche una de las semifinales en la lucha por el 9º puesto después de haber ganado sus tres compromisos en la segunda ronda: 3-0 a Perú, 3-0 a República Dominicana y 3-1 a Cuba. Así, las Panteritas (que en la primera ronda, por el Grupo C, cayeron 3-2 ante Serbia y Turquía y 3-0 con Rusia) ganaron el Grupo H y se medían frente a Serbia (segundo del Grupo G) por un lugar en el partido por el 9º lugar.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: