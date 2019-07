Ayer, el Blanquinegro superó 2-0 a Leones Azules y sigue creciendo en la tabla. En tanto, La Josefa mantuvo su invicto al igualar 2-2 con Las Praderas, pero fue alcanzado por Albizola, que sumó de tres sin jugar. La fecha se cierra hoy con Otamendi vs Villanueva y San Jacinto vs Las Palmas. El comienzo de la última fecha de la primera rueda del Grupo B volvió a mostrar a un Barrio Lubo en pleno crecimiento y a un La Josefa al que le cuesta cerrar los partidos a su favor. El Blanquinegro venció ayer 2-0 a Leones Azules con goles de Aníbal Azorín e Isaías Tejera y se consolidó en el quinto puesto con 15 unidades, después de un arranque de campeonato en el que le costó sumar puntos. Por su parte, La Josefa mantuvo su invicto al igualar 2-2 con Atlético Las Praderas, pero volvió a sufrir en el cierre del partido, cuando el Verde se lo empató con gol de Leonel Isaac (Lucas Queipo había marcado el primero). En tanto, para el último subcampeón marcaron Iván García y Daniel Canale. Con este resultado, La Josefa (que tiene un pendiente con Real San Jacinto) quedó en la tercera posición con 19 puntos y fue alcanzado por Albizola, que sumó de a tres por la no presentación de Puerto Nuevo, que se retiró del torneo. Esta 11ª jornada se completará hoy con dos encuentros que se jugarán en cancha de Lechuga: desde las 10.30 horas, Otamendi buscará ante Villanueva el triunfo que le permita alcanzar al líder Atlético Las Campanas (libre en esta fecha); mientras que desde las 15.30 horas, Real San Jacinto (que tiene dos pendientes) se medirá frente a Las Palmas.

BARRIO LUBO LE GANÓ 2-0 A LEONES AZULES CON GOLES DE AZORÍN Y TEJERA.

Liga Campanense:

Grupo B; Victoria de Barrio Lubo, empate de La Josefa

