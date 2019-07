Inflamación aguda (duración menor a 3 semanas) o crónica (mayor de 3 semanas) de las cuerdas vocales y de los tejidos adyacentes. Causas 1) de la laringitis aguda: infección (más frecuentemente viral), uso excesivo de la voz, agentes irritantes (humo de cigarrillo) 2) de la laringitis crónica: a consecuencia de una laringitis aguda, reflujo gastroesofágico y raramente granulomatosis con vasculitis (granulomatosis de Wegener). Factores de riesgo: tabaquismo, agentes irritantes, factores yatrogénicos (p. ej. glucocorticoides inhalados, fármacos que resecan la mucosa de la laringe, intubación), alteraciones de las fosas nasales. Síntomas: malestar, fiebre (en caso de infección), incomodidad al hablar o deglutir, tos, disfonía (si dura más de 3 semanas es una indicación de consulta con el otorrinolaringólogo), ocasionalmente estridor. Diagnóstico: se basa en el cuadro clínico y en la laringoscopia. Tratamiento. Sintomático: reposo vocal, uso de humificadores del aire, abandono del hábito tabáquico, eliminación de los agentes irritantes, AINE VO. En caso de edema de las cuerdas vocales glucocorticoides. Causal: depende de la etiología (ante una infección bacteriana administrar antibiótico VO). En caso de una infección purulenta de la epiglotis está indicada la hospitalización. ERGE y laringitis por reflujo La laringitis por reflujo es la inflamación de las vías respiratorias altas por la exposición al contenido ácido del estómago que refluye hasta la faringe y laringe. Es una asociación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) La ERGE se caracteriza por presentar pirosis o regurgitación, o ambas. Puede o no acompañarse de manifestaciones extradigestivas. Diagnóstico La laringitis por RGE es una entidad de difícil diagnóstico que puede pasar desapercibida. 1º Los pacientes con síntomas predominantes de RGE no suelen ser interrogados acerca de potenciales síntomas extradigestivas. 2º Los pacientes con síntomas de reflujo laringofaríngeo suelen no presentar los síntomas comunes relacionados con reflujo gastroesofágico. La mayoría de ellos consulta al otorrinolaringólogo El médico sospechará laringitis por reflujo cuando se combinen síntomas crónicos o intermitentes y hallazgos positivos en la laringe. Tratamiento Medidas generales En los pacientes con síntomas clínicos de ERGE y manifestaciones extradigestivas la primera medida es modificar la dieta (evitar grasas, chocolate, mate, café, salsas y picantes), controlar el peso, adoptar medidas antirreflujo (elevar la cabecera de la cama, yacer en decúbito later al izquierdo, no acostarse hasta 3 horas después de haber comido, no realizar abdominales después de comer, no utilizar prendas ceñidas a nivel abdominal). Fuente: empendium.com / www.fundaciontorax.org.ar

imagen ilustrativa



Laringitis

