Edición del domingo, 21/jul/2019
Frutas y vegetales para incluir en tu dieta







Existe un grupo de frutas y verduras que son extremadamente buenos para nuestra salud y que quizás por descuidos, falta de tiempo o incluso ignorancia estamos dejando fuera de nuestra dieta. Y queda claro que al menos que seamos nutricionistas o especialistas de alguna de estas materias, no hay razón para que sepamos cuáles son las características nutricionales de estos alimentos y por qué serán tan beneficiosos para nuestra salud. Es que según distintos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) estos productos brindarán beneficios desde en aspectos muy importantes de nuestra salud como evitar la obesidad o depresión, hasta sumar algunas vitaminas y minerales vitales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. De acuerdo a lo que señalan muchos especialistas, nuestro cuerpo y mente requiere de un delicado balance de minerales y vitaminas, que en su ausencia pueden producirnos problemas emocionales. Además, las articulaciones, huesos y órganos dependen también de conseguir nutrientes para su correcto funcionamiento, y en muchos casos las dietas que llevamos adelante no proveen la suficiente cantidad dejándonos en un déficit que muchas veces puede ser peligroso. Cambio de dieta Existen formas muy sencillas de sumar estos productos a nuestra dieta, en particular digamos a la hora del desayuno, en el que podemos incorporar productos como batidos o licuados de frutas, que además de brindarnos un "punch" de vitaminas, también nos aportarán grandes cantidades de azúcares saludables, ideales para arrancar la mañana con toda la energía que necesitamos. Una forma de "obligarnos" a comer más verduras y frutas es tratar de comprar todo lo que podamos cada vez que vamos a la verdulería. Pero claro que no siempre podemos, o bien no tenemos ganas de enfrentar una fría tarde de invierno, para eso ahora podemos además pedir delivery desde Carrefour, que ofrece entregas en el mismo día. Sin más veamos algunos productos que podemos incorporar a nuestra dieta con facilidad y que nos ayudarán y mucho: - Arándanos: una excelente fuente de vitamina C, que ayuda a nuestro sistema inmune a defendernos de patógenos típicos del invierno. Por otra parte, también sumarán grandes cantidades de antioxidantes, compuestos esenciales a la hora de evitar por ejemplo, algunos tipos de cáncer. - Naranjas: una muy buena fuente de energía pero también de vitamina C, ideal para realizar jugos o bien comer como colación a media mañana. - Hongos: estos productos, que debemos comprar en comercios autorizados, cuentan con una cuota significativa de vitamina D, algo que podemos conseguir del sol, pero que en el invierno suele bajar por los días nublados o las pocas horas de sol disponible. Influye y mucho en el humor de las personas, por lo que debe tenerse en cuenta como un producto esencial. - Zanahorias: estos tubérculos cuentan con varias propiedades muy interesantes, que ayudan a la piel, vista y hasta al sistema inmune. Se las puede sumar a ensaladas o asarlas en el horno. - Palta: una muy buena fuente de grasas saludables, ideal para consumir a la mañana en tostadas, pero también para preparar grilladas, al horno e incluso en una salsa para fideos. - Banana: su alto contenido de potasio las transforma en una muy buena forma de controlar la presión arterial, pero además son fáciles de digerir y muy nutritivas. - Espinaca: con muchísimo hierro, nos ayudará a generar más sangre y evitar anemias. Cuentan además con un nutrido conjunto de vitaminas y minerales que nos hará imposible evitarlas.



