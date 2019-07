Don “Tito" Maculia en su casa de Los Cardales. Desconectó la garrafa hace un mes y sólo la tiene de “back up". Pronto van a probar si pueden hacer funcionar el calefón también.

Gabriel Smith y Darío Donate siguen investigando y ya funciona la primera cocina argentina a gas generado a partir de estiércol. El bio digestor portátil que desarrollaron en Campana, entrega hasta 5 horas de combustible diario a partir del excremento de una sola vaca. "El sueño de tener energía en el campo, generada a partir de los residuos de establecimientos pecuarios, ya es un hecho en la Argentina y el milagro es campanense", escribíamos a mediados de mayo en estas páginas (ver "Una idea millonaria"). El diseñador industrial Gabriel Smith y dueño de "Castilindo" (empresa campanense dedicada a la construcción de inflables para recreación que incluso exporta a Europa) junto con el emprendedor Darío Donate fundaron "Econer": una fábrica de biodigestores portátiles que transforman el estiércol en biogás y fertilizante líquido. El emprendimiento campanense está en pleno desarrollo, y todavía no encuentra su techo tecnológico. Prácticamente, semana a semana, surgen nuevas soluciones y respuestas a los desafíos que propone el biodigestor portátil, que puede escalar desde un modelo domiciliario a modelos industriales, diseñados según la necesidad. "Concretamente –explica Darío Donate- estamos hablando que un peón rural en el medio de la nada, o una familia en la isla de Campana, se puede abastecer de hasta 5 horas de gas con el excremento de una sola vaca, que produce entre 30 y 40 kilos diarios. Pero además, se genera un efluente líquido, que es un mejorador de suelo natural y se puede usar en el propio campo o vender. Hablamos de 100 a 150 litros de fertilizante diario que deja de ganancia al menos $1 por litro. Es decir que en pocos meses nuestro biodigestor se paga solo". Como la tecnología es muy reciente, todavía no terminan de consolidar datos y rendimientos proyectados quedan conservadores si se los compara con la realidad. El banco de pruebas de "Econer" está en un campo de Los Cardales, donde se instaló el primer biodigestor portátil (y exitoso) argentino. "No sólo nos sorprendimos porque entrega más biogás del que planeamos en un principio, sino que vamos encontrando nuevas soluciones técnicas para mejorar su operación y rendimiento. En paralelo, hoy podemos decir que aquí tenemos en funcionamiento la primera cocina hogareña argentina que funciona a biogás. Y pronto vamos a adaptar el calefón de la casa para ver si también funciona adecuadamente". Lo mejor, es que no es tan misterioso que la cocina de Don "Tito" Macullia funcione: sólo le sacaron los picos a dos hornallas y regularon la entrada de oxígeno del quemador. En paralelo, las otras dos hornallas de la cocina quedaron originales y como "back up" para usar con gas de garrafa de ser necesario. Así las cosas, Econer hoy también se encuentra desarrollando soluciones de escala industrial para tambos, y establecimientos de cría intensiva de ganado. Concretamente, se están cotizando proyectos para manejar, ya no 30 ó 40 kilos si no toneladas diarias, tanto de desechos orgánicos como de materia fecal. "Lo que hay que entender también, es que estamos desarrollando una respuesta al efecto invernadero. La ganadería emite casi una cuarta parte de todas las emisiones de metano en el planeta. Entonces, además de ser un negocio para nosotros, también estaremos aportando nuestro granito de arena para frenar el calentamiento global. Sonará pretencioso para algunos, pero es la realidad y estamos orgullosos". Entonces, la respuesta de "Econer" pasa no sólo por proveer de biogás a escala domiciliaria en lugares apartados o de difícil acceso; sino también, la de proponer una alternativa mucho más económica a los biodigestores industriales que, además, son importados. "Gracias al interés que despertamos en la Secretaria de Gabinete, Mariela Schvartz, y en la Directora de Producción, Sandra Gotelli, esta semana viene a Campana un funcionario del Ministerio de Agroindustria de la provincia que nos quiere conocer y ver el biodigestor funcionando en Los Cardales", concluye Donate.

