En el cierre de la 15ª fecha, el Celeste intentará dar la sorpresa y quedarse con un triunfo que podría ser vital en la lucha por la permanencia. Esta noche, en nuestra ciudad, se cerrará la 15ª fecha del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) cuando el Campana Boat Club reciba a Sportivo Escobar desde las 21.30 horas. Con 4 victorias y 11 derrotas en 15 presentaciones, el Bote está sumergido en la pelea por la permanencia en el Nivel A. Para asegurarse la continuidad en la máxima categoría de la ABZC necesita, al menos, quedar en el 8º puesto. Y en ese sentido, hoy está un juego por detrás de Independiente de Zárate, contra el que tiene ventaja en el desempate por la diferencia de gol en los encuentros entre sí. Claro está: para igualar la línea del Rojo, los dirigidos por Gustavo Godoy deberían superar esta noche a Sportivo Escobar (9-6), equipo que buscar recuperar el 4º puesto y que cuenta en su plantel con jugadores como Leandro Furlán, Cristian Devoto y Pedro Amoroso, quienes serán parte del próximo Torneo Federal. Encima, el CBC no contaría con el escolta Guido Cadelli por una lesión que sufrió en el duelo de la jornada anterior frente a Sportivo Pilar. Esta 15ª fecha se puso en marcha el viernes, con cuatro encuentros: Ciudad de Campana 85-66 Central Buenos Aires, Presidente Derqui 82-71 Atlético Pilar, Independiente de Zárate 82-84 Sportivo Pilar y Defensores Unidos 85-86 Honor y Patria de Capilla del Señor. La 17ª y anteúltima fecha de este certamen comenzaba anoche, con el adelantado que disputaba Ciudad de Campana como visitante frente a Sportivo Pilar. El resto de los encuentros serán: Honor y Patria vs Presidente Derqui, Central Buenos Aires vs Atlético Pilar, Sportivo Escobar vs Independiente de Zárate y Defensores Unidos vs Campana Boat Club.

BOAT CLUB ESTÁ PELEANDO POR MANTENERSE EN EL NIVEL A.



Básquet:

Campana Boat Club recibe esta noche a Sportivo Escobar

