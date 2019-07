Fue en la intersección de Ameghino y Varela el domingo durante la madrugada. Un fuerte accidente de tránsito se registró durante las primeras horas del domingo en el cruce de las avenidas Varela y Ameghino. Según trascendió, un Chevrolet Corsa que se desplazaba en dirección al centro por Varela realizó un giro no permitido hacia la izquierda para tomar Ameghino, cuando un joven a bordo de una moto Guerrero 110 lo impactó en una de sus puertas traseras. Producto del choque, el motociclista recibió serias heridas en una de sus piernas y una muñeca, por lo que debió ser trasladado al Hospital Municipal San José por personal del SAME. Según trascendió, al volante del Corsa iba un remisero zarateño que acusó no saber que el giro a la izquierda en esa esquina está prohibido. Del operativo de emergencia participó también el móvil de zona 3 del Comando Patrulla.

La moto quedó prácticamente destruida tras el impacto.





El auto era conducido por un remisero de Zárate.



Fuerte choque en cruce de Avenidas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: