Fue con un camión y luego contra la barrera de contención que divide ambas manos de circulación. No hubo heridos. El domingo en horas de la tarde un Peugeot 408 perdió el control y chocó contra un camión Volvo en plena Panamericana. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 a la altura del kilómetro 75 de la autopista mano a Capital Federal. Tras impactar con el camión, el Peugeot fue a dar contra la contención de concreto que divide ambos sentidos de la circulación a esa altura de la Panamericana. Una mujer y dos menores de edad que viajaban en el 408 debieron ser asistidos por personal médico del SAME, aunque no fue necesaria la derivación al nosocomio local. Del operativo de emergencia también participaron Comando Patrulla, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

La trompa del 408 quedó seriamente dañada, aunque sus ocupantes apenas recibieron golpes leves.



Mujer y dos menores a bordo de Peugeot chocan en Panamericana

