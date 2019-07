El hombre estaba en su casa del barrio Siderca rojo cuando fue atacado. La Policía sospecha un intento de robo, aunque la víctima -que se recupera en otra ciudad- no dio detalles todavía. Un hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza dentro de su casa del barrio Siderca, en lo que se sospecha habría sido un intento de robo. El hecho se registró el fin de semana en una vivienda de los alrededores de Viale y Siri, barrio Siderca rojo. La víctima, un empleado de Toyota de 35 años de edad, debió ser asistido por el SAME y derivado al Hospital Municipal San José. Al lugar acudieron además móviles del Comando Patrulla y de la Policía Local. Se iniciaron actuaciones por averiguación de ilícito, ya que no pudo constatarse elementos sustraídos del hogar. La Policía intentó comunicarse con la víctima del ataque, que ahora continúa su recuperación en un nosocomio de otra localidad. Por ahora, no logró obtener más detalles de lo ocurrido. Pese a versiones que indicaban un delicado estado de salud, la vida del hombre no correría riesgo.

La Policía abrió actuaciones por averiguación de ilícito.





El hombre debió ser asistido por el SAME y trasladado al Hospital.



Lo golpean en la cabeza en confuso episodio

