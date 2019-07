Los vecinos pueden acercarse a la oficina de la Dirección de Discapacidad Municipal situada en el CeMAV (Castelli 333) de lunes a viernes de 8 a 14. Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el Municipio brinda asesoramiento para obtener pasajes de larga distancia gratis disponibles para aquellas personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En tal sentido, la directora de Discapacidad, Margara Pons, explicó que quienes quieran reservar en forma online y no tengan acceso a internet o necesiten asistencia para realizar el trámite pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 14 a la oficina de Discapacidad situada en el CEMAV (Castelli 333). "Desde el 2017 las personas con discapacidad, amparados por las leyes 22.431 y 26.929, pueden obtener los pasajes no solo en forma presencial sino también online. Por lo que ya no es necesario que se dirijan a las terminales de colectivos y hacer filas para gestionar el servicio", explicó. Y agregó que en caso de reservar por internet, los vecinos deben ingresar a la web https://reservapasajes.cnrt.gob.ar/web/ingresar, y generar la solicitud. Luego deberán ir a la boletería de la empresa para buscar el pasaje, hasta 48 horas antes. La empresa está obligada a otorgarte el boleto reservado. En tanto que, de manera presencial, las personas deben presentarse en la boletería de la empresa con su certificado de discapacidad y el DNI. El trámite es personal y se realiza por lo menos 48 horas antes del viaje. Es conveniente llevar copia de toda la documentación.

Asesoran a personas con discapacidad para obtener pasajes gratuitos de larga distancia

