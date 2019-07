Efemérides del día de la fecha: 23 de Julio

P U B L I C



DÍA DEL PAYADOR Fue establecido en el año 1992 por medio de la Ley Nº24.120 para conmemorar el famoso contrapunto, duelo cantado, que se llevó a cabo en Paysandú, Uruguay, en el año 1884, entre Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan Nava. En el mismo, el argentino logró vencer al local con sus ingeniosos versos que dieron origen a la canción "Heroico Paysandú": "Heroico Paysandú yo te saludo/ hermano de la patria en que nací/ tus triunfos y tus glorias ofrecerte/ te canto de mi patria como aquí/ yo guardo este recuerdo de mi patria/ pegado en una brisa tu canción/ el hijo del temblor de tu saliente". Canción que sería interpretada por Carlos Gardel y José Razzano en el año 1922. Gabino Jacinto Ezeiza nació el 3 de febrero de 1858 en San Telmo. Se estima que el pulpero y payador Pancho Luna le enseñó a payar, entre ambos nació una amistad tan fuerte que al retirarse Luna, le regaló su guitarra. El "Negro" Ezeiza, apodo dado por ser afroargentino, era un experto en los contrapuntos de preguntas y respuestas tanto que los espectadores siempre lo desafiaban con temas complejos; una vez, el caricaturista José María Cao le pidió que payase sobre el logaritmo, Ezeiza le pidió al público que esperara unos minutos, partió rumbo a la casa de un amigo profesor para asesorarse y volvió con la respuesta: "señores, voy a explicar/ la ciencia del logaritmo,/ si acierto a cantar al ritmo/ de mi modesto payar./ Pongamos, para empezar,/ dos progresiones enfrente;/ por diferencia y cociente/ correspondiendo entre sí,/ y ¡ahijuna! saldrá de aquí/ un sistema sorprendente". Se presentó en teatro y circos en incontables ocasiones llegando a las 500 composiciones. Falleció el 12 de octubre de 1916 en Floresta, Buenos Aires. Un payador es un poeta, cantor e improvisador que expresa sus sentimientos y la realidad que lo rodea creando las historias, la rima y el canto en el momento en el que se encuentra payando. Acompañado por su guitarra, el payador presenta el tema en los primeros 4 versos que desarrolla en los 6 restantes.

FALLECE ALBERTO CASTILLO Alberto Salvador De Lucca nació el 7 de diciembre de 1914 en Floresta, Buenos Aires. Fue el quinto hijo del matrimonio de inmigrantes italianos Salvador De Lucca y Lucía Di Paola. Desde muy chico tomó clases de violín y aprovechaba cualquier momento para cantar, asombrando a los transeúntes que en muchas ocasiones se detenían a escucharlo. Como si fuera un golpe de suerte, una noche cuando se encontraba cantando para sus amigos pasaba por el lugar el guitarrista Armando Neira que, impresionado por la voz, le propone al joven de 15 años incluirlo en su conjunto. Emocionado y contento por la propuesta acepta inmediatamente; sabiendo que esto era algo que su padre nunca le permitiría hacer se esconde detrás del seudónimo Alberto Dual que alterna con el de Carlos Duval para evitar ser descubierto. En 1934 canta para la orquesta de Julio De Caro, al año siguiente, se integra a la de Augusto Berto, para finalmente llegar a la de Mariano Rodas en el año 1937. Sería en una de esas presentaciones en Radio París para la orquesta Rodas que su padre comentaría frente al artefacto: "pero que parecida a la voz de Albertito", un comentario ingenuo que pasó desapercibido. En el año 1938 deja atrás los micrófonos y la orquesta para dedicarse a estudiar medicina, carrera elegida por su padre, en la Universidad de La Plata. Entre las clases y las horas dedicadas al estudio, Alberto siempre trataba de encontrar un momento para cantar. Así, por las noches cantaba junto a sus compañeros en la guardia del Hospital Alvear; una de las casualidades de la vida haría que llegara a los oídos de un amigo del pianista y director de orquesta Ricardo Tanturi la voz de Alberto, éste le comenta acerca de este hecho, haciendo que Tanturi se acerque al lugar a comprobar sus dichos; el director quedó tan impresionado que rápidamente llevó al estudiante de medicina a la Radio El Mundo, donde le hizo cantar para el director de la misma, Pablo Osvaldo Valle, que quedaría fascinado con la voz del joven; le pregunta su nombre, el cual es respondido rápidamente, Valle no está convencido por lo que le dice: "ese nombre no me gusta, tenés que ponerte un nombre artístico" y lo renombra Alberto Castillo. Nacía así, uno de los cantantes más famosos y queridos del país. En el año 1939 se recibe de médico ginecólogo, un año antes, se había incorporado a la Orquesta Típica Los Indios de Ricardo Tanturi, por lo que su vida transcurría en constantes idas y venidas del consultorio a la radio. En lo que respecta a su padre, Salvador, no se oponía a la forma de vida de su hijo porque estaba conforme con que tuviera su título de médico. Por otra parte, empieza a correr entre las mujeres el rumor de que el doctor De Lucca es el cantante Alberto Castillo, esto hace que muchas se presenten a su consultorio; una vez mientras se encontraba atendiendo a una señora y ésta se estaba desvistiendo detrás del biombo le pregunta si estaba lista, a lo que la dama le responde: "Yo sí, doctor ¿Y usted?" Es a partir de este hecho y otros más que decide dejar su profesión como médico para cantar. Entre sus canciones podemos mencionar "Así se baila el tango", "Luna de arrabal", "Charol", "Baile de los morenos", "Muchachos escuchen", "Yo soy de la vieja ola", "Así canta Buenos Aires" y "Siga el baile". Por otra parte, actuó en "El tango vuelve a Paris" junto a Aníbal Troilo, "Un tropezón cualquiera da en la vida" acompañado de Virginia Luque, "Buenos Aires, mi tierra querida", "Música, alegría y amor" y "El canto cuenta su historia". Falleció a los 87 años en el año 2002 en Buenos Aires.

Efemérides del día de la fecha: 23 de Julio

