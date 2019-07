El defensor Cristian González y el mediocampista Federico Recalde no entrenaron con sus compañeros por no tener resueltas situaciones contractuales. Tras el amistoso del pasado sábado frente a Argentinos Juniors, el plantel de Villa Dálmine comenzó ayer una nueva semana de pretemporada. En este caso, los jugadores volvieron a concentrarse en el predio La Finca (ubicado sobre Ruta 4) y allí continuarán hasta mañana miércoles. Sin embargo, la principal novedad de la jornada fue que el defensor Cristian González y el medio-campista Federico Recalde fueron "separados" del plantel temporariamente hasta que resuelvan situaciones contractuales y, por ello, entrenaron en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles. Según comentaron dirigentes desde Mitre y Puccini, el defensor habría solicitado un incremento considerable en su contrato para seguir en el club y su continuidad no estaría asegurada, porque, encima, no sería un indiscutido para el entrenador Lucas Bovaglio. Por su parte, sobre Recalde, explicaron que el mediocampista surgido de las divisiones juveniles del club todavía no se ha presentado a firmar el contrato que acordó para seguir en el Violeta. En su caso, su continuidad estaría atada a la rúbrica de ese vínculo, que incluso podría darse hoy mismo. Otros dos jugadores que no están realizando la concentración junto al resto del plantel son el arquero José Castellano (ya recuperado de la lesión que sufrió en su rodilla y sin contrato, queda en libertad de acción) y el delantero Germán Águila (al no estar entre las primeras consideraciones del DT será cedido a préstamo como ya ocurrió en las temporadas pasadas, cuando jugó en Puerto Nuevo, Argentino de Merlo y Midland). Con estas novedades comenzó Villa Dálmine esta nueva semana de pretemporada que desembocará en el cuarto amistoso de preparación, el sábado 27 frente a Tigre en Campana (todavía no está confirmado si será en el estadio de Mitre y Puccini o en el predio La Finca).

EL PLANTEL VIOLETA RECIBIÓ AYER LA VISITA DE CHICOS DE DEPORTIVO RÍO LUJÁN, QUIENES SE ACERCARON HASTA EL PREDIO LA FINCA, SOBRE RUTA 4, DONDE LOS JUGADORES ESTÁN CONCENTRADOS ACTUALMENTE.



