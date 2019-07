Fue en el Independiente Athletic Club. Contó con la participación de más de 60 jugadores y se dividió en seis categorías. Por nuestra ciudad compitieron nueve ajedrecistas, destacándose Iván Rossi, quien terminó 3º en Libres. El último sábado se realizó en nuestra ciudad la Etapa III de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte. La actividad se desarrolló en el salón del Independiente Athletic Club y contó con la participación de 61 jugadores que llegaron desde diversos puntos de la región como San Miguel, Merlo, Escobar, Zárate y San Pedro, entre otras localidades. La competencia, abierta a todos los niveles, se dividió en seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres, aunque estas dos últimas jugaron de manera conjunta. Se realizó por el sistema suizo a seis rondas (excepto Sub 8, que por cantidad de participantes jugó ocho rondas en total) y fue dirigida por el Maestro Fernando Romano y los árbitros Gonzalo Saldaño, Margarita Godoy, Jorge Trovec y Juan Carlos Rumbo. Por nuestra ciudad participaron nueve jugadores, que obtuvieron los siguientes resultados: -Fausto Scoccia: 7º en Sub 10, con 3 puntos. -Daniel Navas: 5º en Sub 12, con 3 puntos. -Federico Nadal: 8º en Sub 12, con 2 puntos. -Gonzalo Salas: 6º en Sub 14, con 3 puntos. -Lucía Rossi: 4ª en Sub 16, con 3,5 puntos. -Gabriel Gaia: 5º en Sub 16, con 3 puntos. -Iván Rossi: 3º en Libres, con 4,5 puntos. -Mariano Shon: 4º en Libre, con 4 puntos. -Alberto Nicoletti: 9º en Libre, con 3 puntos. En tanto, las posiciones finales de cada una de las categorías fueron las siguientes: -Sub 8: 1) Rafael Britos (San Pedro), 6,5 puntos; 2) Benicio Quinteros (Zárate), 6 puntos; 3) Santiago Ríos (Villars), 5 puntos; 4) Olivia Albornoz (San Pedro), 2 puntos; 5) Elias Clamades (Merlo), 0,5 puntos. -Sub 10: 1) Giulia Lelic (Capital Federal), 5,5 puntos; 2) Mateo Quinteros (Zárate), 5 puntos; 3) Eugenio Anigstein (General Rodríguez), 4,5 puntos; 4) Thiago Riva (San Pedro), 3 puntos; 5) Lucio Britos (San Pedro), 3 puntos; 6) Martín Souza (Escobar), 3 puntos; 7) Fausto Scoccia (Campana), 3 puntos; 8) Ulises Albornoz (San Pedro), 3 puntos; 9) María Isabel Adam (San Miguel), 3 puntos; 10) Facundo Sagrera (San Pedro), 2 puntos; 11) Olivia Pérez (San Pedro), 1 punto. -Sub 12: 1) Cristopher Fontana (San Miguel), 6 puntos; 2) Agustín Formoso (San Pedro), 5 puntos; 3) Fausto Tarrago (San Pedro), 3,5 puntos; 4) Guadalupe Urrels (Escobar), 3 puntos; 5) Daniel Navas (Campana), 3 puntos; 6) Matías Boubet (Villars), 3 puntos; 7) Bautista Gemetro (San Pedro), 2,5 puntos; 8) Federico Nadal (Campana), 2 puntos; 9) Santiago Be (San Pedro), 2 puntos; 10) Alex Huesa (San Pedro), sin puntos. -Sub 14: 1) Valentín Unhold (San Miguel), 5 puntos; 2) Mariano Mora (San Pedro), 4,5 puntos; 3) Agustín Díaz De la Viña (Zárate), 4,5 puntos; 4) Bautista Souza (Escobar), 4 puntos; 5) Pablo García (San Miguel), 3,5 puntos; 6) Gonzalo Salas (Campana), 3 puntos; 7) Loana Polo (San Miguel), 3 puntos; 8) Laura Clamades (Merlo), 3 puntos; 9) Juan Martín Monsalvo (Villars), 2,5 puntos; 10) Ciro Núñez (Escobar), 2 puntos; 11) Gustavo Cabaña (San Miguel), 1 punto; 12) Néstor García (Villars), sin puntos. -Sub 16: 1) Lucas Zárate (Pilar), 4 puntos; 2) Lautaro Miras (Villars), 3,5 puntos; 3) Pablo Polo (San Miguel), 3,5 puntos; 4) Lucía Rossi (Campana), 3,5 puntos; 5) Gabriel Gaia (Campana), 3 puntos; 6) Brian Parra (San Pedro), 2 puntos; 7) Camila Acosta (Escobar), 1 punto. -Libres: 1) Diego Domínguez (San Pedro), 5,5 puntos; 2) Santino Serrano (Escobar), 5 puntos; 3) Iván Rossi (Campana), 4,5 puntos; 4) Mariano Shon (Campana), 4 puntos; 5) Lucía García (San Miguel), 4 puntos; 6) Matías Tarrago (San Pedro), 4 puntos; 7) Lautaro Corindo (Villars), 3,5 puntos; 8) Nicolás Durán (Villars), 3 puntos; 9) Alberto Nicoletti (Campana), 3 puntos; 10) Edgar Britos (San Pedro), 3 puntos; 11) Néstor Serrano (Escobar), 2 puntos; 12) Emiliano Durante (Escobar), 2 puntos; 13) Cristina Genovese (San Miguel), 2 puntos; 14) Cristian Martínez (Villars), 2 puntos; 15) Juan Cruz Berton (Escobar), 2 puntos; 16) Emmanuel Aciar (Escobar), 2 puntos. Culminado el certamen, se realizó la ceremonia de entrega de premios, en la que todos los jugadores se llevaron trofeos o medallas, según la posición en la que finalizaron en sus respectivas categorías. Además, durante ese acto, el maestro Fernando Romano agradeció, en nombre de la Liga Infantil de Zona Norte, la gentileza del Independiente Athletic Club de ceder las instalaciones para realizar esta etapa, como así también la colaboración de distintas familias que ayudaron a concretar esta actividad. A su vez, anunció que la Etapa IV se disputará el próximo sábado 31 de agosto en las instalaciones del Club Náutico Zárate. Posteriormente, las últimas dos etapas serán en San Pedro y Villars. Una vez concluidas esas seis etapas, el campeón y el subcampeón de cada categoría participarán de la Final Interligas de la Provincia de Buenos Aires.

Ajedrez:

