La exclusión se debió a un toque en el sobrepaso a Bernardo Llaver, quien luego debió abandonar por un problema en su Chevrolet Cruze. "Fue una maniobra de carrera", aseguró el campanense. Matías Rossi se quedó con la victoria y le sigue descontando puntos al líder del campeonato, Leonel Pernía. En la sexta fecha de la temporada del Súper TC2000, el campanense Matías Milla volvió a demostrar que posee uno de los autos más rápidos de la categoría. Y que de no ser por su trabajo a favor del equipo Renault Sport Team podría incluso tener mayor protagonismo. Sin embargo, el piloto de nuestra ciudad comparte estructura con Leonel Pernía (líder del campeonato) y Facundo Ardusso (vigente bicampeón) y se adapta a ello. Por eso, en el autódromo "Martín Miguel de Güemes", en la provincia de Salta, debió lidiar como escudero y tras perder algunas posiciones por ello, cuando se recuperó y demostró su potencial, se terminó quedando con las manos vacías porque los Comisarios Deportivos decidieron excluirlo de la prueba por un toque con Bernardo Llaver que habría sido motivo de la deserción del Chevrolet Cruze del mendocino. El comisario deportivo interviniente explicó en declaraciones a Carburando que, si bien Llaver se pasó en la curva y dejó el espacio, Milla forzó la maniobra, metiendo su auto, empujando al del mendocino y produciéndole la rotura de un neumático. "Y como Llaver abandonó, debimos aplicarle la exclusión", afirmó. "No estoy para nada conforme con la determinación de los comisarios deportivos: me excluyen por lo que considero una maniobra de carrera", aseguró el campanense por su parte. "Es una decisión que duele por el buen trabajo realizado para llegar a estar dentro de los cinco primeros, con un gran ritmo para llegar adelante", explicó luego Milla, quien rápidamente después de la carrera subió en su cuenta de Twitter el video de la cámara a bordo de su Renault Fluence para mostrar la maniobra de sobrepaso y dar su punto de vista al respecto con mucha ironía contra los comisarios deportivos. El posteo tuvo más de 22 mil reproducciones y más de 100 comentarios, mucho de ellos a favor del piloto de nuestra ciudad. En tanto, también en Twitter, Llaver se expresó al respecto con mucha mayor mesura a lo que lo hizo en caliente: "Abandono por rotura de la suspensión trasera. La maniobra de Milla hubiese sido válida si no se rompía mi auto. Parece excesiva la exclusión, pero lo que se juzga es la consecuencia y así es el reglamento, guste o no", escribió. Hasta ese momento, el Negro había tenido una trabajosa carrera. En la largada apretó a Llaver (4º), pero rápidamente dejó pasar a Pernía (6º). Y cuando el líder del campeonato fue por el Chevrolet Cruze, Milla le cuido la espalda en vez de aprovechar un resquicio para ganar posiciones y eso lo llevó a perder dos lugares a manos de Mariano Werner (Fiat Tipo) y José Manuel Urcera (Honda Civic). Así, antes de que termine la primera vuelta, el campanense pasó del 5º al 8º lugar y se quedó sin el paragolpes trasero (lo perdió completo). Sin embargo, lo dicho: demostró que su auto funciona muy bien y con gran ritmo superó a Urcera y Werner. Y en la vuelta 15 dio cuenta de Llaver en esa polémica maniobra que lo dejó nuevamente en el 5º puesto. Más adelante no iba a llegar. Matías Rossi (Toyota Corolla) dominó la prueba de punta a punta con mucha solidez; Julián Santero (Toyota Corolla) se ganó el segundo puesto en la largada y no lo soltó más a pesar de los embates de Pernía, quien llegó al tercer lugar porque Ardusso (que tenía menos ritmo) le cedió el lugar para ir a buscar a los Toyota. Así, esta sexta fecha en Salta volvió a tener a Rossi en lo más alto del podio (segunda victoria consecutiva y tercera de la temporada); y ahora, cada vez más cerca del líder del campeonato: el piloto de Del Viso quedó segundo con 87 puntos, a 13 de los 100 que acumula Pernía (antes de subirse al podio, el Tanito destacó el trabajo de Milla en favor del equipo: "Tiene la camiseta puesta como nunca antes vi a ningún compañero"). En tanto, Ardusso quedó tercero con 82 unidades, mientras que Santero se ubica cuarto con 65. Por su parte, Milla se mantiene en el quinto lugar del campeonato con las mismas 36 unidades (habría llegado a 44 de haber sumado en esta última carrera). "Ahora a pensar en seguir en un buen nivel en San Nicolás", señaló con tristeza el campanense, ya conocida la sanción y pensando en la séptima fecha, que se realizará el 18 de agosto.

EL RENAULT FLUENCE #28 DE MATÍAS MILLA, QUIEN EN SALTA TRABAJÓ COMO ESCUDERO DE PERNÍA Y LUEGO TERMINÓ EXCLUIDO POR UN TOQUE CON LLAVER.



Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla fue descalificado después de haber terminado 5º en pista

