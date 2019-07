La bronquitis aguda consiste en un episodio de inflamación e irritación de los bronquios, de aparición repentina y varias semanas o menos de duración. En general es causada por una infección viral de las vías respiratorias superiores. Los virus que más frecuentemente producen bronquitis aguda son el virus del resfrío común o Rhinovirus humano, el virus de la gripe, y otros menos frecuentes como los Coronavirus, Sincicial y Metapneumovirus humano. S discute si las bacterias pueden ser causantes de bronquitis aguda tales como la Bordetella pertussis responsable de tos ferina o tos convulsa, el neumococo, el Haemophilus y los estafilococos. Las personas que tienen mayor riesgo de padecer una bronquitis aguda son los fumadores, aquellos que se encuentran expuestos a irritantes de la vía aérea (enfermedades laborales), las personas que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son los síntomas? - El síntoma más común de la bronquitis aguda es la tos persistente que puede durar 10 a 20 días- - En ocasiones la tos se acompaña de expectoración que puede ser clara, amarilla o verdosa. - La respiración sibilante (sibilancias) es muy frecuente en esta infección. - También puede haber dolor de garganta, congestión y dolor de cabeza (cefalea). - La fiebre no es común. ¿Cuándo se debe acudir a un médico? La mayoría de las veces no es necesario consultar. Se recomienda descansar y beber abundante cantidad de líquidos. Son motivos para consultar al médico la presencia de temperatura elevada (superior a 38 ºC), tos que dura más de 10 días, tos con dolor en el pecho, dificultad para respirar o expectoración sanguinolenta (rosada o roja), y pérdida de peso. Las personas mayores de 75 años no siempre tienen fiebre u otros síntomas característicos, de modo que si se trata de un adulto mayor con tos persistente, se recomienda consultar con el médico para determinar la conveniencia de una visita al consultorio. Si bien la tos suele durar varias semanas o meses, su persistencia puede ser un signo de otro problema, consulte con su médico. Si usted es fumador, suspenda el consumo de cigarrillos al menos durante el episodio y aproveche la oportunidad para plantearse seriamente la posibilidad de hacerlo en forma definitiva. Los antiinflamatorios analgésicos no esteroides de venta libre (aspirina, ibuprofeno, acetaminofeno, entre otros pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta y la cefalea. Utilizar humidificadores de aire mejora la congestión nasal. Los medicamentos para aliviar la tos sólo deben tomarse si la tos es seca. Se recomienda no evitar la tos con expectoración ya que es mejor eliminar las secreciones de la vía aérea. No se auto medique -los antibióticos no ayudan a eliminar la bronquitis aguda causada por un virus-. Evite Evite contagiar a los demás No siempre es posible limitar el contacto con otras personas. Pero cuando sea posible evite tocar sus ojos, nariz o boca, y las de los demás. Lávese las manos antes de preparar la comida y comer; después de ir al baño; después de toser, sonarse la nariz o estornudar. Use un pañuelo para cubrir su boca al estornudar o toser o hágalo cubriéndose con el ángulo interior de su codo para evitar la dispersión de las gotas de saliva y secreciones. Fuente: www.fundaciontorax.org.ar



Bronquitis aguda

