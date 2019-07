Holcim abastecerá sus plantas con energía renovable de YPF Luz

A partir de un acuerdo entre ambas compañías, YPF Luz suministrará energía eólica para las operaciones de las cinco plantas de cemento de Holcim en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Jujuy. Holcim Argentina e YPF Luz firmaron hoy un importante acuerdo destinado a la provisión de energía renovable para las plantas cementeras. El evento se llevó a cabo en la sede de Holcim en Campana con la presencia de Carlos Espina, CEO de Holcim Argentina, empresa líder en la industria de la construcción en la producción de cemento, hormigón elaborado, agregados pétreos y servicios para la construcción; Miguel Gutiérrez, Presidente de YPF y Martin Mandarano, CEO de YPF LUZ. El inicio del suministro está previsto para comienzos de 2020, alcanzando el 35% de cobertura de la demanda total de energía de Holcim al finalizar el primer semestre de ese año. "Esta iniciativa se enmarca en nuestro Plan de Desarrollo Sostenible 2030, en particular en una de las cuatro áreas en las que trabajamos para lograrlo, Clima y Energía. Reemplazar la energía no renovable consumida actualmente por energía eólica, nos va a ayudar a alcanzar nuestra meta de reducción de 40% de generación de C02 para el año 2030" aseguró Carlos Espina, CEO de Holcim Argentina. Miguel Gutiérrez, presidente de YPF dijo "Celebramos hoy este acuerdo de provisión de energía limpia con Holcim, que representa una solución energética competitiva, eficiente y sustentable para una empresa líder en la industria de la construcción". Por su parte, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, agregó "Estamos muy orgullosos por ser elegidos socios confiables en materia de energías renovables con quienes asumimos un fuerte compromiso de sustentabilidad". YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Holcim desde el Parque Eólico "Los Teros" ubicado en el partido de Azul, provincia de Buenos Aires. La energía contratada es de un promedio anual de 142 GWh para la cual empleará 30 MW de potencia instalada en el Parque. YPF Luz es un proveedor de energía confiable y sustentable para las principales compañías del país como Holcim Argentina y es una empresa líder en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Con esta iniciativa, Holcim Argentina producirá 1.2 millones de toneladas de cemento por año con energía renovable, el equivalente a construir 105.000 viviendas o 3000 km de ruta de dos carriles, lo que le permitirá a la compañía una reducción de 63000 tn de emisiones de CO2 al reemplazarse energía térmica por energía eólica. Las emisiones que se evitarán serán equivalentes a 60 mil vuelos Córdoba - Buenos Aires. Holcim Argentina, empresa que pertenece a LafargeHolcim, es líder en la industria de la construcción en la producción de cemento, hormigón elaborado, agregados pétreos y servicios de asesoramiento técnico, definiendo los más altos estándares de calidad en productos y servicios. Acerca de Holcim Argentina Holcim Argentina pertenece a LafargeHolcim y es líder en la industria de la construcción en la producción de cemento, hormigón elaborado, agregados pétreos y servicios de asesoramiento técnico. Con más de 80 años de trayectoria en Argentina, y una amplia cobertura del territorio nacional, Holcim emplea a más de 1.000 colaboradores. Cuenta con cinco plantas de cemento ubicadas en las provincias de Córdoba, Mendoza, Jujuy, y Buenos Aires. Asimismo, posee plantas fijas y móviles de hormigón elaborado; una planta de agregados pétreos y otra de coprocesamiento de residuos industriales -Geocycle-, ambas localizadas en Córdoba. Disensa es el nombre de la red de construcción de la compañía y la más grande del país con más de 250 puntos de venta. Acerca de YPF Luz YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es el quinto generador de energía eléctrica en el país en capacidad instalada. Actualmente la compañía tiene una capacidad de 1819 MW instalados que provee al mercado mayorista e industrial, y está construyendo otros 634 MW. YPF Luz tiene como misión generar energía rentable, eficiente y sustentable, que optimiza los recursos naturales para la producción de energía térmica y renovable. Los accionistas de YPF Energía Eléctrica son YPF S.A y una afiliada de General Electric Financial Service. Para obtener más información, visite www.ypfluz.com

