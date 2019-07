El "Frente de Todos" lanzó sus equipos de trabajo

Anoche, junto a más de 200 profesionales y líderes de opinión; Rubén Romano presentó sus equipos de trabajo. El líder de la oposición fue el principal orador de la noche y fue contundente: "No creo que la Argentina pueda soportar 4 años más de un gobierno de estas características. Y en Campana tampoco", señaló el precandidato a intendente.

Bajo la consigna "Definir la ciudad que queremos", anoche en La Finca más de 200 profesionales y líderes de opinión fueron convocados por el PJ – Frente de Todos para presenciar el lanzamiento de los grupos de trabajo que delinearán la plataforma electoral de cara a las próximas elecciones de octubre.

Así, fueron presentados los referentes de los diferentes ejes de trabajo: Lía Fernández (Educación); Alberto Roca (Desarrollo Urbano); Lucía Di Fino (Desarrollo Social); Miguel Andere (Producción); y Miguel Rossini (Salud) quienes a su turno, fueron expresando a grandes rasgos su visión de cada temática.

El principal orador, y candidato a Intendente por el PJ – Frente de Todos, fue el médico Rubén Romano quien dedicó la primera parte de su intervención a volcar su opinión sobre el actual gobierno."(…) Escuchar al presidente de la Nación decir qué es eso de andar poniendo universidades por todos lados… son un reflejo de cuál es el concepto de postergación de la sociedad que tiene este modelo. Nosotros somos el producto de trabajadores. Personalmente, mi padre, almacenero, en su momento pudo ascender. Pudo hacer estudiar a uno de sus hijos en la universidad, gracias a la universidad pública que estableció el peronismo… escuchar ese tipo de cosas hieren mis oídos, y lo que es más grave, sumerge a la población en una situación de desesperanza. En esa situación nos están poniendo ahora. Angustia, incertidumbre, desesperanza".

Más adelante, el discurso de Romano se concentró en Campana: "No creo que la Argentina pueda soportar 4 años más de un gobierno de estas características. Y en Campana tampoco. Porque todos lo recordarán, Campana era una isla en el país. Era el lugar donde siempre había trabajo, siempre había contención social, donde siempre se encontraban respuestas. Ya no pasa más eso. Campana está sumergida en la misma problemática que el resto del país. En Campana hay desempleo, hay chicos que no pueden ir a la escuela, o que van a la escuela a comer. Hay chicos que dejan de ir a la escuela porque no tienen zapatillas. Hay padres que no tienen trabajo. Hay abuelos que no tienen para calefaccionarse, o ni siquiera tienen los medicamentos básicos para sobrevivir. Hay maestros que no logran contener la situación social de sus alumnos, y hemos vivido circunstancias de maestros que con sus recursos suplementan los pocos, pobres y malos alimentos que vienen de otro lado: ni siquiera se generan en Campana. Esta situación en Campana no la podemos vivir más (…) Por experiencia, sabemos cómo terminan estos modelos: con una explosión social (…) También vivimos en Campana un gobierno en manos de Jorge Varela primero y Stella Giroldi después, que transformó a Campana de una aldea en una verdadera ciudad. Se llenan la boca los actuales gobernantes de Campana diciendo que se está haciendo en Campana lo que no se hizo en 20 años: espero que todos recuerden lo que se hizo en 20 años en Campana (…) El Hospital de Campana es un ejemplo señalado en muchos lugares de la provincia. Un hospital municipal con el desarrollo que experimentó durante el gobierno peronista de Jorge y de Stella. A partir de ese momento, en estos últimos 4 años, en el hospital no se hizo nada. Se ha deteriorado totalmente la atención y se ha desvirtuado la atención primaria (...) El transporte en Campana tiene que crecer, la ciudad ha crecido y el transporte ha quedado totalmente postergado. Y parece que esta gestión no lo reconoce. Y hay que escuchar a los vecinos protestar a los vecinos por las motos de baja cilindrada. ¿Qué pretenden? ¿Si todo está centralizado en el centro? Por supuesto que hay que hacer algo" expresó con vehemencia el precandidato a intendente.

Pero eso no fue todo, seguidamente le dedicó un espacio a los funcionarios que no son de la ciudad: "...Son cientos los ejemplos los que podemos citar en los que este gobierno está ausente en las problemáticas de la gente ¿Saben por qué? Porque las políticas de este gobierno no se dictan en Campana. Las políticas de este gobierno se dictan en CABA o en Vicente López. Desde ahí bajan los proyectos de obras públicas enlatados. Con empresas y con obreros de otro lado, no de Campana. Por eso, no termino de comprender. No es que no me guste que hayan embellecido la calle Rocca, ni que le pongan riego automático a la plaza Eduardo Costa. Sí, es lindo. Pero, ¿cuáles son las prioridades cuando todavía hay barrios sin red de agua corriente y tienen las zanjas pestilentes, transmisoras de enfermedades y no hay un proyecto de desarrollo de cloacas como sí se hizo en el gobierno de Jorge y de Stella. Por eso tenemos una planta de residuos cloacales que también es otro ejemplo en la Provincia de Buenos Aires (…) Nosotros ya tuvimos un logro: unir a todo el peronismo y a todas las fuerzas progresistas de Campana, dejando de lado los intereses personales. Un logro de Oscar Trujillo, de Stella Giroldi (dos veces intendente, dos veces diputada) y no tuvo ningún inconveniente en ponerse a empujar el carro. Contar hoy con la presencia de Tito Jendrulek en esta sala (…) de Juan Ghione (…) la verdad que me llena de orgullo, de compromiso, y les puedo asegurar que es el primer logro que hemos tenido como oposición y como futura gestión de gobierno (…) Les propongo un ejercicio. Les voy a decir 10 nombres: Julio Olivastri. Abel Sánchez Negrette. Mariela Schvartz. Sergio Agostinelli. María Mac Lean. Abel Milano. Mariela Patiño. Miguel Ibarra. Marcelo Elcuj. Mariana Sánchez. Seguramente, no conocen a ninguno. O han viso esporádicamente a alguno. Son esos funcionarios que a las 3 de la tarde se van de Campana a sus lugares de origen, pero que están manejando el presupuesto de nuestra ciudad. Están manejando 2500 millones de pesos. Gente total y absolutamente extraña que cobra por capacidad, por dedicación, no viven en Campana, no dejan los recursos en Campana. No tienen que pasear por un supermercado o una clínica de Campana cuando terminan su función… Son extranjeros. Y si ustedes se fijan, hay un paralelismo: tenemos un gobierno Nacional manejado por el Fondo Monetario Internacional; y en Campana, salvando las distancias, nos pasa exactamente lo mismo" aseveró Romano.

Para concluír, el líder del Frente de Todos en Campana expresó: "Ahora les menciono 10 nombres al azar entre los presentes esta noche: Jorge Bader. Rosana Abonjo. Graciela Cacciabue. Roberto De Paoli. Diego Jendrulek. Alejandra Gevard. Fito Tolassi. Mercedes Carazo. Darío Cingolani. Marita Schinoni. Todos de Campana. Todas personas con las que nos cruzamos en la calle, intercambiamos opiniones, hablamos de lo que está bien y qué está mal. Eso es lo que espero para mi gestión: una gestión de puertas abiertas. Seguir caminando la calle. No dejar de ser "Romanito". Identificarme con mis vecinos. Saber escuchar lo que piden, sus inquietudes, y por supuesto, dar siempre la cara. Canalizar todo lo que ellos tengan para aportar. Porque sé que cada vecino de Campana sabe más de nuestra ciudad que cualquiera de estos extranjeros que vienen a gobernar a Campana. Sé que el desafío es grande y difícil. Pero tengo mucha confianza. Sé que podemos gestionar perfectamente a Campana, porque tenemos toda la experiencia de toda la gente que está con nosotros y ya gestionó Campana. Y tenemos un recambio generacional que realmente no te deja descansar. Un entusiasmo que me hace vital y joven. Creo que están dadas las condiciones para que el peronismo, para que un partido nacional y popular, con soberanía, con libertad, con justicia social pueda volver a gobernar Campana".



