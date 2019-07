Piden que Autoridad de Agua intervenga en Cardales

Es por el colapso de su planta depuradora, que depende de la municipalidad de Exaltación de la Cruz. Vuelca efluentes sin tratar, y afecta a vecinos de Campana. En paralelo, Cazador asegura que la planta de Ruta 6 está preparada para seguir recibiendo conexiones sin problemas. De los 53 Asuntos Entrados en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, 3 fueron tratados Sobre Tablas, y con dictamen favorable. Uno de ellos fue un Proyecto de Resolución impulsado por Cambiemos, solicitando a Autoridad de Aguas de la Provincia de Buenos Aires que realice una revisión de la planta depuradora COPESEL, sita en Los Cardales (ver nota "Algo huele mal en Los Cardales"). "Está claro –señaló Carlos Cazador a La Auténtica Defensa- que esa planta superada totalmente en la cantidad de usuarios que está entregando al sistema efluentes cloacales, y eso hace que al arroyo sin nombre que es afluente del arroyo La Plegaria van desechos sin tratar. Esto afecta no sólo a vecinos de Exaltación de la Cruz, concretamente al barrio La Codorniz; sino que a partir de ahí hay vecinos de Campana afectados que viven en 3 diferentes barrios. Me vinieron a hablar por el tema, y a su vez, me contacté con la Directora de Ambiente de Campana, Andrea Bosani, quien se hizo presente en la planta y verificó el problema. Entonces, presentamos la Resolución a la Junta de Aguas de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un ente autárquico que está en estos temas, para que intime a la Municipalidad de Exaltación y a través de ella a la cooperativa de servicios COPESEL para que, al menos, no tome más usuarios hasta tanto no se realicen inversiones y se llegue a una solución de fondo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Municipalidad no le dice ni hace nada en cuanto a que aguas debajo de la salida de la planta. Tiene que haber alguien de Ambiente de Exaltación de la Cruz que tome muestras y verifique que todo está en orden o no". Siguiendo el hilo de la temática, consultamos al líder de la banca de Cambiemos sobre el reciente anuncio de la construcción de una planta de bombeo de efluentes cloacales en las inmediaciones del barrio San Felipe. "La planta de Ruta 6 está preparada para tratar los efluentes de los 100 mil habitantes que tiene la ciudad, y más también, gracias a la ampliación que se hizo años atrás. ¿Qué es lo que no se hizo en ese momento y ahora se está subsanando? Colocar estaciones de bombeo en los barrios que están por debajo de la cota de la Planta de Ruta 6. Y eso es lo que se está comenzando a hacer: una planta de bombeo para San Felipe, que permitirá, además que Villanueva y Las Acacias, en el futuro, también se puedan conectar a la red sin problemas, y de a poco nos vayamos olvidando de los pozos ciegos en Campana".

Piden que Autoridad de Agua intervenga en Cardales

