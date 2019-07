Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RECLAMAN LUMINARIAS "Arenaza entre Magaldi y Colectora Sur, detrás de Mc Donald. Se colocaron las columnas, se pintaron hace 1 mes y las luces?", escribe Rubén. POZO SURGENTE "Castilla, entre Gavazzi y Maipú (barrio Villanueva). Hace meses sale agua no sé de donde, y el pozo es cada vez más grande", muestra Mariano. TENDIDO ELECTRICO ISLAS "Gran parte de los vecinos de la Isla sin suministro eléctrico por caída de postes del tendido eléctrico, afecta Ruta 12 Km96 hasta el Km90. Desde la mañana no tenemos luz, llamaron a La Cooperativa, vamos a ver si lo solucionan. Somos muchos los afectados", escribe Capitán Rodríguez, que trabaja en Comando Patrulla como guardia del depósito judicial de barrio Los Nogales.

#QuejaVecinal desnivel de Colectora Sur y Brown sigue provocando accidentes, ese lomo de camello fue en su momento la reparación del caño pluvial que cruza hacia el zanjón. En Febrero de 2018 hubo otro accidente grave, además de varias caídas de motos y roturas de vehículos pic.twitter.com/fupQkw4FcS — Daniel Trila (@dantrila) July 22, 2019 #QuejaVecinal gran parte de los vecinos de la isla sin suministro eléctrico por caída de postes del tendido eléctrico, afecta Ruta 12 Km 96 hasta el Km 90. #ComoRecibimos: Desde la mañana no tendremos luz, llamaron a La Cooperativa, vamos a ver si lo solucionan. Muchos afectados pic.twitter.com/kGLash8C06 — Daniel Trila (@dantrila) July 17, 2019

24 de Julio de 2019:

Quejas Vecinales

