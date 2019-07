La municipalidad los compró por el sistema de leasing, pero la UV Calixto Dellepiane dice que no están inventariados debidamente. "Creo que estamos arriba de los $50 millones, por lo menos desde el 2017 para acá", señala el concejal Axel Cantlon. "Nosotros sospechamos que no están registrados debidamente, ni inventariados. En la última Rendición de Cuentas, cuando vinieron los diferentes funcionarios de Economía y Hacienda, les preguntamos dónde están registrados los vehículos y a qué dependencias pertenecen no nos supieron responder, y nunca presentaron un informe al respecto", dijo Axel Cantlon a La Auténtica Defensa, sobre el expediente 18923, entrado en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, en el que la UV Calixto Dellepiane solicita "realizar un inventario de los rodados municipales y se identifique a cada uno de ellos con un número de unidad". "La primera razón –explicó Cantlon sobre el Proyecto de Comunicación- es saber la cantidad de vehículos, es decir, bienes registrables que hay. La segunda, es que hay una importante cantidad de vehículos que se han comprado por el sistema de leasing, que han generado deuda al municipio y que nadie informa en qué lugar están ni a qué tareas o dependencias fueron asignados y prestan servicios. No sabemos si esos rodados están registrados a nombre de la provincia o de Campana". Cantlon calcula unos 30 vehículos de diferente porte sin inventariar entre camiones regadores, camiones batea para el transporte de los residuos domiciliarios hasta el SEAMSE, retro escabadoras, automóviles, y camionetas. "Creo que estamos arriba de los 50 millones de pesos, por lo menos desde el 2017 para acá. Si lo vemos desde el 2015 creo que van a ser muchos más".

Cantlon y su bloque presentaron el Proyecto de Comunicación en la última sesión del HCD. Antes, habían solicitado la misma información durante la Rendición de Cuentas y no obtuvieron respuesta.



Habría 30 vehículos oficiales en el aire

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: