CAÍDA DEL CONSUMO El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este miércoles sus estadísticas sobre ventas en Supermercados y Autoservicios mayoristas y Centros de compras con datos a mayo de 2019. Ambas dieron bajas en sus comparaciones interanuales, y llevan un total de 11 meses de caída. Si se compara la actividad de mayo contra la de abril, en tanto, supermercados cae y shopping sube. En ese período, las ventas en supermercados a precios constantes (base de diciembre de 2016) sumaron 22.872,2 millones de pesos, lo que representa una caída de 1% respecto al mes anterior y de 13,5% respecto a mayo de 2018. APOYO A GUAIDÓ Los países del Grupo de Lima, reunidos este martes en Buenos Aires, aprobaron un extenso documento de 12 puntos, en el que destacan el respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la decisión de remitir a la Corte Penal Internacional, el informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país, elaborado por la ONU. Los gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, arrancaron su documento con un fuerte respaldo a Guaidó, "a quien hace seis meses la Asamblea Nacional de Venezuela le confió dicho cargo constitucional". Además, destacan "su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el cese de la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro". COSTO DE VIDA Una familia tipo que vive en vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en junio $15.043,11 para no caer en la indigencia, y unos $30.914,77 para no ser pobre, según indicó un informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Del informe se desprende que la canasta de la indigencia aumentó 2,24% respecto de los niveles de mayo; la de pobreza, un 2,55%, y la de la clase media 2,71 por ciento. La variación interanual es inversa, ya que la canasta de indigencia fue la que lideró los incrementos, con el 57,45% respecto de junio de 2018, seguida por la de la pobreza, con el 56,67%, y la de clase media, con el 55,48 por ciento. RECUENTO DE VOTOS El secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez, aseguró que el nuevo sistema de transmisión de telegramas que se va a implementar en las próximas PASO es "en pos de la transparencia" y confió en que a la medianoche del 11 de agosto ya estará cargado el 90% de los votos. "Lo que encontramos en general en las elecciones son muchas denuncias de fraude, pero después, cuando se lleva adelante el escrutinio provisorio, entre el escrutinio de la noche de la elección y el escrutinio definitivo que hace la Justicia 48 horas después, en general no hay diferencia", resaltó el funcionario nacional. Durante una entrevista televisiva, Pérez sostuvo que fue "muy exitoso" el nuevo ensayo que hizo la empresa venezolana Smartmatic, encargada del envío de estas planillas desde las escuelas hasta los centros de cómputos.

