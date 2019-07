P U B L I C





Alejandra Dip





El Humano el gran cáliz de sabiduría universal. Libertad de elección y de acción. Discernimiento. Camino espiritual. Voluntad sin condiciones. Kin 12- Humano 12 guiado por la Semilla. El Tono 12 representa la cooperación y el servicio al pueblo, al otro, ayuda comunitaria, dar sin esperar. Solidaridad hecha con orgullo y seguridad. También abrirnos a recibir ayuda del otro. De la misma forma que la damos, la recibimos. Es la familia y su influencia en nosotros, es el pueblo, el país, el mundo, lo social, como nos impacta y nos influencia y como nosotros influenciamos a nuestro entorno. Como una de las leyes de Hermes, o Thot, como prefieran llamarlo, ley de correspondencia "COMO ES ARRIBA ES ABAJO" "COMO ES ADENTRO ES AFUERA" yo agrego: Como enseñamos en la casa, nos comportamos en sociedad; como la sociedad se comporta, lo llevo a mi casa. Como es el pueblo son los gobernantes, como los gobernantes nos impactan con sus políticas y nos influencian, nos comportamos nosotros. Todo va y viene, es un circuito, un círculo de libertad y libre elección, y esto es lo que el HUMANO 12 viene a decirnos hoy, Basta de victimizarnos, ¡Si no nos gusta la rueda, a salirse de ella!De lo macro a lo micro, pero también de lo micro a lo macro. YO ELIJO, TU ELIGES! Si no me gusta la violencia, no tengo que hacer actos violentos, ni con el cuerpo, ni con un arma, ni con la palabra, ni con la frialdad de la indiferencia, porque también es violencia el ignorar al otro, al que está al lado y necesita. El Humano nos desafía, porque es el camino espiritual al que pocos acceden, y nos pide volver al CAMINO, retomar la ruta de la fe, de dar sin esperar, de compartir, es como multiplicar panes y peces, si damos sin esperar recompensa ni retribución, el universo compensa luego, de forma inmediata, o más adelante. Sepamos que todo vuelve, multiplicado, así que hoy elijamos libremente. ¿De qué lado querés estar? ¡IN LAK ECH- y buen miércoles de libre albedrío para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Humano 12:

Humano 12 - Energía del Miércoles 24/07/2019 - Trecena del Dragón

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: