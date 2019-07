Efemérides del día de la fecha: 24 de Julio

P U B L I C



DÍA DE LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Fue establecido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en el año 1993 para conmemorar el nacimiento de Simón Bolívar. Los propósitos de esta jornada son fortalecer las democracias, la identidad cultural y jurídica latinoamericana, el crecimiento económico, el mantenimiento de la paz, el fortalecimiento de las negociaciones internacionales, el desarrollo humano y la creación de una comunidad latinoamericana. La integración latinoamericana es definida como las acciones cuyo fin son consolidar la integración de los países latinoamericanos y caribeños conforme a sus similitudes. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Hijo de Juan Vicente Bolívar y doña María Concepción Palacios y Sojo, aristócratas de Caracas, fue el menor de 3 hermanos. Caracterizado como un niño alegre y revoltoso, su infancia cambió cuando a los 9 años quedó huérfano; primero estuvo a cargo de su abuelo materno, Feliciano Palacios, luego de su tío, Carlos Palacios, con quien no tenía buena relación, por lo que a los 12 años, huye a la casa de su hermana, María Antonia, donde permanece por un tiempo; fue tanto el disgusto generado por estos hechos, que finalmente se resuelve que Simón vaya a vivir con el maestro Simón Rodríguez, persona determinante en su vida por todos los conocimientos enseñados y por ser, pasados los años, un gran amigo. Sería en Europa cuando la vida lo volvería a reencontrar con su maestro, junto a él, el joven ilustrado e idealista jura en Roma liberar al continente latinoamericano: "¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!" Así, regresó a Venezuela y, después de haber ganado duras batallas, logra la independencia de su país, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Falleció el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. SE INAUGURA EL HOSPITAL IGNACIO PIROVANO Las epidemias de cólera asiático, fiebre amarilla y fiebre tifoidea que azotaron el partido de Belgrano evidenciaron la necesidad de crear un nuevo hospital. Los vecinos encabezados por Las Damas de Caridad de Belgrano fueron los principales impulsoras de esta nueva obra al reunirse con el entonces intendente, Francisco Seeber, y solicitarle que construyera el hospital. Es así, como el 12 de noviembre de 1889, el intendente compra los terrenos de Francisco y Tomás Chas para fundar la "Casa de Socorro de Belgrano". Para el año 1894, las obras quedan paralizadas, esto hace que las Damas hablen con el nuevo intendente, el doctor Federico Pinedo, y le den $5000 para la ejecución de la obra. Los encargados de controlar su realización fueron el ingeniero Emilio C. Agrelo junto con una comisión conformada por Juan Cagnoni y los doctores Juan B. Señorans, Nicolás Ramallo, Joaquín Sanchez y Arturo Billinghurst. Originalmente iba a llamarse "Hospital Belgrano" pero como el doctor Ignacio Pirovano falleció un año antes de la finalización de la obra se decidió cambiar el nombre. El tan ansiado hospital se inauguró en el año 1896, su primer director fue Arturo Billinghurst, su primer cirujano fue Miguel Juan Petty y su clínico jefe Nicolás Ramallo, en ese entonces, sólo tenía 20 camas de internación. Éstas últimas aumentan a 136 en el año 1898; en el año 1906 se inauguran nuevos pabellones, la capilla, el anfiteatro y el laboratorio central. Para el año 1908, las 198 consultas diarias que se realizaban en 1896 aumentaron a 1883 consultas; la guardia comenzó a ser permanente y se incorporaron un carruaje y una ambulancia de auxilio. En 1910 el prestigio del hospital era tal que personas provenientes Coghlan, Colegiales, Urquiza, Núñez, Saavedra y Villa Ortúzar iban a atenderse allí. SE EMITE EL PRIMER CAPÍTULO DE BOB ESPONJA Un día como hoy en el año 1999, Nickelodeon emitía el primer capítulo de Bob Esponja. Su creador, Stephen Hillenburg, animador y biólogo marino, se inspiró en el interés que despertaba en los niños la vida submarina: "cuando trabajé como educador científico marino tuve oportunidad de ver que a los niños les encanta la vida submarina, en especial las criaturas de la marisma. Al combinar este conocimiento con mi amor por la animación, se me ocurrió crear a Bob Esponja". El capítulo se llamaba "Help wanted", "se busca ayuda", en el mismo el Crustáceo Cascarudo buscaba un nuevo empleado, determinado a conseguir el empleo Bob se dirige al restaurante pero cuando está a punto de entrar se arrepiente y trata de volver a casa, cosa que no logra porque su mejor amigo, Patricio, lo anima a que vaya; Bob consigue el empleo y termina salvando el día cuando prepara las cangreburguers para los miles de peces que casi colapsan el lugar. Un dato curioso es que, originalmente, iba a llamarse "SpongeBoy" ("Chico Esponja") pero como ya estaba registrado Hillenburg decidió cambiarlo a "SpongeBob" ("Bob Esponja").

