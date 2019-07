La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/jul/2019 Sábado de la amistad y de grandes definiciones











DESDE LA LIGA AGRADECEMOS Y FELICITAMOS LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS Y LOS INVITAMOS A PARTICIPAR DESDE AGOSTO EN EL TORNEO DE PRIMAVERA. En otra jornada de la Liga de Escuelas de Fútbol, se vivieron apasionantes encuentros previos al receso de vacaciones de invierno, cuando se darán los partidos definitorios. Mientras tanto ya se avanza con el Torneo de Primavera que comenzará en agosto. El sábado 20 se jugó otra jornada más de la liga con partidos definitorios dentro del marco del torneo de Invierno. Era el día del Amigo y vimos saludos y buena onda durante toda la jornada, pero sobre todo se vivió una de las jornadas con mas emociones del año. SUB 17, YA HAY FINALISTAS La fecha comenzó con los partidos S17 de semifinales, en un cruce se impuso Las Acacias sobre Breaking FC por 4-2 y se gano el pase a la final. En la otra llave se cruzaron Colegio Emanuel y Dante Alighieri; con triunfo ajustado del colegio italiano sobre el evangélico. La final que se dará luego de las vacaciones será entre Las Acacias y Dante Alighieri, mientras que por el tercer Puesto lo harán Breaking Fc y Colegio Emanuel. SUB 11, SE JUGARON LOS REPECHAJES Hubo jornada de S11 en repechajes para buscar los semifinalista a los ya clasificados Santa Florentina (1° de la general) y Dante Alighieri (2° de la general) En primer término se midieron Predio Ariel Rosada y Ciudad Blanco con victoria de los primeros por 3-1. Luego más tarde lo hicieron El Mundialista y Ciudad Amarillo, con victoria ajustada del Club Ciudad por 4-3. Después de las Vacaciones se medirán por la semifinal 1 Santa Florentina y Predio Ariel Rosada, mientras que por semifinal 2 lo harán Dante Alighieri y Ciudad Amarillo. De dichos cruces los ganadores irán por el titulo de campeón de Invierno. SUB 15, CIUDAD CAMPEÓN DE INVIERNO En una apasionante final, con muchos cambios de resultados se disputo la definición del torneo de invierno en Sub 15. La misma se dio entre Santa Florentina y Club Ciudad. El partido fue cambiante y finalizo con un agónico empate del Club Ciudad en dos tantos. Eso permitió que se viviera otra nueva tanda de penales en definiciones del torneo (el Club Ciudad paso a la final por penales frente a Colegio Emanuel). Fue más acertado el conjunto tricolor, que con un 4-2 se quedo con el titulo de invierno. En el tercer puesto se midieron en simultaneo Dante Alighieri y colegio Emanuel, con victoria del colegio "Italiano" por 3-2. SUB 9, OTRA DEFINICIÓN APASIONANTE Otra final descomunal fue la protagonizada por Predio Ariel Rosada y Santa Florentina. El partido fue parejo y finalizo en un gol por bando. Pero lo realmente divertido y emocionante fue la definición de estos pequeños desde el punto del penal. Ahí hubo de todo, arqueros que se lucieron, palos y travesaños que ahogaron gritos de gol y festejos trunco ya que los pequeños apuraban sus deseos de salir campeones. Todo un espectáculo de los que este tipo de definiciones, con el condimento que eran los más peques los protagonistas. Al final el festejo después de más de 12 penales fue para Predio Ariel Rosada que este torneo se invierno festejo en forma doble, ganador del paralelo o Zona B y el oficial o Zona Campeonato. El tercer puesto se lo quedo Dante Alighieri que venció a Ciudad Amarillo por 2-0.











Sábado de la amistad y de grandes definiciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: