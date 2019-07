SANCION PARA MESSI El Comité Disciplinario de Conmebol sancionó anoche con una fecha de suspensión y 1.500 dólares de multa al capitán de la Selección argentina Lionel Messi a raíz de su expulsión frente a Chile, en el encuentro por el Tercer Puesto de la Copa América 2019. Según confirmaron fuentes de la entidad que rige al fútbol sudamericano, esa es en principio la sanción para Messi, quien se perderá así el primer partido por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. A la espera de la oficialización por parte de Conmebol, aún se mantiene la incertidumbre en relación a una posible suspensión de "La Pulga" por sus duras acusaciones "de corrupción" contra la entidad. RIVER NO PUDO El vigente campeón River no pudo superar al equipo brasileño Cruzeiro y tuvo un rendimiento que se apagó con el correr de los minutos e incluso falló un penal en la última jugada, para igualar sin goles frente a Cruzeiro de Brasil y dejar abierta la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. En el estadio "Monumental", ante una buena cantidad de público, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo empujó pese a las bajas que sufrió en su once ideal, aunque no pudo con el muro que significó el defensor Dedé y el arquero Fabio. Incluso pudo haber sufrido un gol en contra en el arranque del complemento, pero a través del VAR, el árbitro chileno Julio Bascuñán le anuló la definición a Gabriel Marquinhos. El conjunto "millonario" no le encontró la vuelta al planteo del equipo visitante, que tuvo varias chances para marcar un gol, y encima sobre la hora desperdició la chance de llevarse el triunfo, luego de que Matías Suárez desviara un penal, sancionado mediante el VAR por una infracción dentro del área a Lucas Pratto.

Breves: Fútbol

