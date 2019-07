Confirman un fallecido por Gripe "A" en Clínica Delta

P U B L I C







PREISER PASO A SALUDAR Diego Vela, jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Delta, tuvo sus 5 minutos de fama en enero de 2018, cuando fue una de las caras visibles del establecimiento a la hora de informar a los medios nacionales sobre el estado de salud de Silvana Preiser. Como se recordará, la vecina casi pierde su vida luego de sufrir politraumatismos al ser impactada por la moto de un menor haciendo un "whellie" en el barrio Dalmine. Consultado al respecto, Vela comentó: "Casualmente hace unos días pasó a saludar y a agradecer. Fue un momento muy grato para todos nosotros. Se encuentra muy bien. Fue un caso complicadísimo, pero por suerte la sacamos adelante". Un hombre de 88 años, diabético e hipertenso, que no se quiso vacunar a pesar de que se lo había prescripto su médico. Dos casos más fueron dados de alta; actualmente se encuentran en observación otros dos pacientes. "La gente tiene que vacunarse", señala Daniel Szir, director del establecimiento. "A través del Hopistal San José, tenemos Oseltamivir, que es la medicación específica para un paciente con Gripe "A", a disposición. La semana pasada estuve en el Hospital Austral, y ellos no tienen. A veces deben esperar hasta 3 días para poder medicar al paciente", señala Diego Vela, jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Delta. Junto con Daniel Szir, Director del lugar, ambos profesionales explican que hasta el año pasado, todos los análisis para descartar o confirmar Gripe "A", se hacían a través del Hospital San José y que la confirmación podía tardar unos días. Pero aún así, ante cualquier sospecha y mientras se espera el resultado, al paciente se le empieza a suministrar Oseltamivir. De hecho, a las 24 horas de iniciado el tratamiento, el portador deja de contagiar. "A partir de este año –comenta Szir- tenemos la posibilidad que algunas Obras Sociales y Prepagas cubren la etapa diagnóstica, entonces separamos: lo que se puede mandar desde nuestra clínica a un laboratorio privado, se manda; y así descomprimimos al Hospital. El estudio que mandamos a hacer nosotros se llama PCR, que si da positivo, no hay dudas. En cambio, el método que se usa en el Hospital, que se llama IFI, si da positivo, hay que mandar al Instituto Malbrán para validarlo, y por eso tarda un poco más la confirmación". En lo que va del año, la Clínica Delta registra 3 casos confirmados de Gripe A, uno de ellos fallecido. Se trata de un hombre de 88 años, diabético e hipertenso, que no quiso vacunarse a pesar de tenerlo indicado. Los otros dos casos, fueron con evolución favorable: una paciente de 65 años, y vecino de Zárate de 49 años. A esto se le suman dos casos en pleno proceso diagnóstico: un hombre de 51 y una mujer de 58 (con EPOC y Diabetes). Todos los casos, sin vacunación. "El año pasado –señala Vela- hubo 86.600 casos confirmados en la Argentina. Y en lo que va del 2019, llevamos 64.095. Es decir, la tendencia hasta ahora es a la baja. Pero en la Clínica Delta, tenemos más casos que el año anterior: tuvimos sólo 2 casos confirmados en 2018. El Dr. Szir asegura que hay disponibles vacunas en el Hospital San José para la Gripe "A". "Tanto es así que entiendo que incluso se estaría suministrando a gente que no está dentro del grupo de riesgo. Esto es de los 6 meses a los 2 años; y después de los 65. Después, los diabéticos, los EPOC, los neurológicos, los cardiopáticos… todos aquellos que tienen una enfermedad crónica de base, a cualquier edad es gratis la vacuna. El problema con la vacuna de la gripe pasa, en muchos casos, por el mito del malestar o patología que genera la propia vacuna. La vacuna puede tener algún efecto adverso y pasajero. Pero la gente cree que se pone la vacuna y se enferma. Y si se enferma, es de otra cosa: de un cuadro viral distinto. Porque la gente asocia todo lo que es moco con la gripe. Y la gripe es otra cosa y muy grave. Así, tampoco se vacuna contra la neumonía. La gente tiene que vacunarse". En cuanto al manejo de pacientes con Gripe A por parte de la Clínica Delta, vecinos de la ciudad manifestaron su preocupación en las redes, ya que se pondría en riesgo a otros pacientes internados por otras dolencias y terminarían contagiándose. Ambos profesionales aseguraron que no registran ningún caso de un paciente que se haya contagiado de esa manera. "En nuestra Terapia Intensiva –explica Vela- al paciente que entra con Gripe A se lo aisla respiratoriamente. No tenemos 9 habitaciones de aislamiento, pero se le pone un barbijo 3M al que no necesita respirador; y circuito cerrado y filtros especiales en pacientes con respirador. Es decir, respetamos todas las normas que tienen que ver con un paciente en aislamiento respiratorio. Aun así, vale aclarar que a las 24 horas de aplicada la medicación, Oseltamivir, el paciente deja de contagiar. Cuando un paciente nuestro sube a Terapia, lo atiende un especialista en Emergentología y Terapia Intensiva; una especialista en Terapia Intensiva Militar; una Infectóloga; un médico de Terapia de Guardia; y un kinesiólogo especializado en medicina respiratoria… Estamos todo el día acá. Tenemos 4 respiradores nuevos, con menos de un año de uso, y de última generación… Incluso tenemos Diálisis, porque alguno de este tipo de pacientes lo requieren. No nos falta absolutamente nada". Finalmente, sobre la disposición de la medicación para el tratamiento, comentan: "Cuando entra un paciente con los síntomas, completamos una planilla epidemiológica con todos los datos del paciente, y automáticamente el Hospital San José, que nos habilita la medicación. En este momento, nos manejamos específicamente con la Dra. Eleonora Penovi quien, hay que destacarlo, en alguna oportunidad hasta ella misma, de hecho porque era sábado, personalmente nos trajo la medicación para que no se pierda un minuto en suministrarla".

