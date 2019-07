La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 25/jul/2019 Cuatro choques entre autos y motocicletas







Por fortuna, ninguno terminó con heridos de gravedad. Fueron ayer en el casco céntrico y en los barrio San Felipe y Lubo. Ayer miércoles se registraron varios accidentes de tránsito entre automóviles y motocicletas, aunque en principio ninguno provocó heridas de consideración en las personas involucradas. En la entrada al barrio San Felipe, una camioneta Fiat Strada frenó y una Zanella 110 la chocó desde atrás. El motociclista sufrió golpes en una de sus rodillas y fue trasladado por el SAME al Hospital Municipal San José. Más tarde, en la esquina de las calles Namuncurá y Formosa, barrio Lubo, una Honda Titán y un Ford Fiesta protagonizaron una colisión que obligó a derivar al motociclista hacia el nosocomio local por politraumatismos. Allí, además del SAME, se hizo presente el móvil de zona 5 del Comando Patrulla Ya durante horas de la noche, en la esquina de diagonal Sarmiento y calle Moreno, una Guerrero 110 y un Chevrolet Corsa completaron la cadena de accidentes de la jornada. La conductora de la moto fue trasladada por SAME a modo preventivo. En el lugar trabajó el móvil de zona 1 del Comando Patrulla.

Un policía resguarda la motocicleta accidentada en el barrio Lubo.

