La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 25/jul/2019 Un "Pequeño Gigante" en nuestra ciudad













Leopoldo Herbes junto a la Diva de la TV argentina, Susana Giménez, recibiendo las devoluciones del Jurado de famosos. Se llama Leopoldo Herbes tiene 7 años y el domingo por la noche participó en un segmento del programa de Susana Giménez quedando finalista. Campana sigue mostrando Talentos. En esta oportunidad Leopoldo Herbes (7) participó este domingo del segmento Pequeños Gigantes del programa de Susana Giménez en Telefe. El concurso de talentos infantiles es creado por Televisa y es un éxito en la televisión mexicana. El jurado es integrado por la cantante Tini Stoessel, Pablo Lescano y Santiago del Moro. "Pasarán por este escenario los chicos más talentosos del país, no solamente cantantes sino en lo que sea. En cada programa se presenta en ocho y diez chicos. El jurado elige a un grupo y luego participarán por el premio mayor de 100.000 pesos y una beca en Cast "Centro Artístico de Selección de Talentos", comento la conductora en la primera emisión. El pequeño campanense imitó a Sandro cantando el tema "Yo te amo". Vestido con una bata roja, camisa blanca con moñito y junto al micrófono tenía una rosa que al terminar se la entregó a la diva. Emocionó a todos los presentes. En la pantalla mostraron a sus padres visiblemente emocionados que junto al hermano lo acompañaron a participar. "Leo desde antes que hablara, canta y baila. Siempre le gustó. No hace mucho me dijo que quería ser un cantante famoso...y bue... acá estamos disfruta mucho bailar y cantar y le gusta mucho Sandro", asegura Carolina su madre a La Auténtica Defensa. El jurado, luego de presentarse todos los chicos, eligió a Leopoldo para formar parte de la final. Desde este medio felicitamos al pequeño gran gigante!!!.

Leopoldo participó del segmento de Susana Gimenez imitando a Sandro.



Los padres de Leopoldo, emocionadísimos, acompañando al niño en el Canal





Leopoldo Herbes en acción, en su imitación de Sandro.

#Ahora Leopoldo Herbes (7) de Campana participa en #PequeñosGigantes, segmento del programa de Susana Giménez imitando a Sandro pic.twitter.com/QMdkdj9N2l — Magui Felizia (@mawifelizia) July 22, 2019

