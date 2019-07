"La mayor parte de los sentimientos, son tradiciones." --Napoleón. Las costumbres varían según las diferentes culturas que existen en el mundo, unas se han transformado por los cambios que se dan y que afectan a las variadas regiones del planeta, pero otras han perdurado a través de los años. Todo ésto se basa en que una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Al conocerlas se aplica aquel dicho que dice: "Todo depende del color del cristal con que se mire", pues lo que para unas sociedades es común, otras las ven como extrañas. En Chile, (y generalmente en toda América), se suelen dar las gracias por todo, incluso por servicios dónde uno paga, ésto mismo se repite en Inglaterra, no así en otros países europeos. En Vietnam, es símbolo de estatus poseer una tienda, por lo que está plagado de éstas dónde no se venden más que un par de artículos. En Marruecos y Egipto, en los edificios se suele dejar un piso sin finalizar, ésto es porque las constructoras sólo pagan impuestos una vez que el edificio está terminado. En Jamaica, se entierran a los muertos en el jardín de la casa y se hace una fiesta para despedirlo; nunca se llora la muerte. En Japón, es común que cuando se consumen frutas y verduras frescas, se le pueda agregar sal. En Argentina, está la costumbre tan arraigada de tomar mate que incluso figura en las causas más comunes de distracción al manejar (publicado y editado en la revista Selecciones, en Argentina). La cultura argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de la población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión, y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, un sentido dual de pertenencia a las culturas europea y latinoamericana. El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños con difusión internacional. La gastronomía se destaca por la carne vacuna y los vinos, aunque se siente muy fuertemente el influjo de la gastronomía italiana y española. En Oriente y en los países Bajos, el sistema islámico determina que las mujeres deben caminar envueltas en telas de colores apagados para no incitar el deseo masculino. El régimen talibán, permite mostrar un milímetro del cuerpo, de lo contrario la podrían condenar a ser lapidada. Por lo que no pueden trabajar o ir a la universidad. En regiones de África son consideradas más atractivas y deseables las figuras femeninas redondeadas, por lo que antes del matrimonio las mujeres asisten a casas dónde ganan peso. Acorde a la época en que vivimos las tradiciones han cambiado la esencia de su significado convirtiéndose en festividades comerciales que todos esperamos ya sea por las vacaciones, fiestas o las celebraciones que hacemos de ellas y nos olvidamos por completo de su verdadero significado, es por ello que debemos enseñarles a nuestros hijos a recordar la Navidad, el día de Reyes, la Semana Santa, compartiéndolo con el mundo y sintiéndonos orgullosos de preservar estas costumbres por generaciones.

El Rincón de Aléthea:

Conociendo otras costumbres y tradiciones

Por Angela Monsalvo

