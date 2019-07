Efemérides del día de la fecha: 25 de Julio

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE Se estableció en el año 1992 en el Primer Encuentro de Mujeres Afro latinas y Afro caribeñas llevado a cabo en República Dominicana. Con el objetivo de visibilizar las luchas y las resistencias de las mujeres afro y definir estrategias para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género, asistieron mujeres de 32 países de América Latina: "instauramos el 25 de julio como día para reivindicar nuestra existencia, nuestras luchas, contribuciones, aspiraciones y apuestas en todos los ámbitos". Todas las mujeres sufren tratos desiguales, sin embargo, el color de piel junto a los estereotipos de género y etnia creados a lo largo de los años por ser sus antepasados esclavos, agrandan y expanden las diferencias respecto a otras mujeres. En esta jornada se busca fortalecer la lucha contra el racismo y reconocer los logros de las mujeres afrodescendientes en la sociedad.

FALLECE OSVALDO PUGLIESE Osvaldo Pedro Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo, Buenos Aires. La música formó parte de su vida desde siempre pues su padre, Adolfo Pugliese, era flautista en los conjuntos de barrio y sus hermanos, Vicente Salvador y Alberto Roque, violinistas. Determinado a que su hijo aprenda a tocar el violín, lo envía al Conservatorio Odeón, lugar donde encuentra un instrumento que siente propio desde el primer momento: el piano. A los 15 años realiza su debut profesional junto al violinista Alfredo Ferrito y el bandoneonista Domingo Faillac en el Café de La Cancha. En el año 1924, mientras viajaba en tranvía le viene a la cabeza una melodía que luego tomaría forma y sería interpretada frente a sus amigos que, encantados con la canción, le preguntarían sobre el autor, Pugliese responde que él la compuso pero que no tiene nombre, entonces sus amigos le preguntan cómo no tiene nombre si era suya, a lo que responde: "se llama ´Recuerdo´ y se la dedicó a ustedes". En ese mismo año, forma parte del cuarteto de Enrique Pollet, más adelante, se incorpora a la orquesta de Roberto Firpo y Pedro Maffia. En 1929, se desvincula de la orquesta de este último, y junto al violinista Elvino Vardaro forma el sexteto Vardano-Pugliese, el cual no logra tener mucho éxito. En el año 1934, se convierte en el pianista de la orquesta de Pedro Laurenz, en ese momento, escribe los primeros arreglos de un par de tangos, entre los que se encuentran "La Beba". En 1939, forma su Orquesta Típica, la cual debuta con el cantante Amadeo Mandarino en el café Nacional. En 1943, en los estudios Odeón, graba su primer disco, el cual estaba compuesto por una canción instrumental y las canciones "El Rodeo" de Agustín Bardi y "Farol" de Virgilio y Homero Espósito. Osvaldo Pugliese compuso más 150 temas, entre los que se encuentran "Recuerdo", "La Beba", "Adiós Bardi", "La Yumba", "Negracha" y "Malandraca". Por otra parte, fue declarado Ciudadano Ilustre en el año 1986 y en el año 1990 la Academia Nacional del Tango le otorgó el título de "Académico Honorario". Falleció a los 89 años, en el año 1995, en Buenos Aires. AC/DC LANZA EL ALBUM "BACK IN BLACK" Un día como hoy en el año 1980, AC/DC lanzaba su séptimo disco. Después de la repentina muerte de su vocalista, Bon Scott, la banda debatía si debía continuar o no; el funeral de Scott sería decisivo para tomar esta decisión por ser el padre del difunto el que los incentivó a seguir: "Bueno, hagan lo que hagan no lo dejen". Así, comenzó la búsqueda de un nuevo vocalista que terminó con Brian Johnson, cantante de "Geordie", como el elegido. El disco fue grabado en el estudio Compass Point, en Bahamas, y fue producido fue Robert "Mutt" Lange; es un homenaje a Bon Scott que se evidencia en el título "Back in Black", "Regreso de negro", que significó para la banda volver a hacer música después de la muerte de su vocalista y en la portada completamente negra. Las canciones del disco que más se destacan son "Back in Black", "Hells Bells", "You Shook Me All Night Long", "Shoot to Thrill" y "Rock and Roll Ain´t Noise Pollution".

Efemérides del día de la fecha: 25 de Julio

