El equipo masculino del Colegio Dante Alighieri logró el pase a Mar del Plata tras ganar la etapa regional que se disputó en Vicente López. Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio, Campana sigue sumando representantes en la final de los Juegos Bonaerenses 2019. Ahora fue el turno del equipo masculino de vóley sub 15 del Colegio Dante Alighieri, que ganó la etapa regional tras enfrentarse a Escobar y Vicente López. Los partidos se disputaron el viernes 19 en los clubes Asturiano y El Trovador de Vicente López. La etapa regional también contó con la participación de equipos locales en las categorías sub 13 del Colegio Armonía y sub 18 del Colegio Dante Alighieri, que obtuvieron el segundo lugar.

Más jóvenes viajarán a Mar del Plata a disputar la final.



Vóley:

La categoría sub 15 jugará la final de los Juegos Bonaerenses

