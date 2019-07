Fue 9 a 0 en Campana ante el equipo ´´B´´ del Club San Fernando. Los celestes siguen últimos con 1 punto, y sin goles convertidos transcurridas 12 jornadas. Otro duro golpe recibió el pasado domingo el equipo masculino de hockey del Campana Boat Club. Ante el siempre complicado Club San Fernando ´´B´´, y por la segunda fecha de la segunda ronda del campeonato de Primera División B2 de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, los campanenses cayeron goleados 9 a 0, sumaron su cuarta derrota consecutiva, la decimoprimera del torneo, y completaron 12 jornadas sin lograr anotar goles. Los tantos de la visita fueron convertidos por Fernando Millán en cuatro oportunidades, Federico Montore y Gonzalo Cedrés Lobbosco en dos, y Dante Pesaresi en una. Este resultado, de todos modos, no altera la situación en el fondo de la tabla, ya que perdieron los tres equipos que están últimos: C.B.C. ante C.S.F., Racing Club 0-7 ante Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora, y la Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 0-2 ante Luján Rugby Club. Y, en la parte de arriba, tampoco, ya que ganó el líder MDQ, el ´´Sanfer´´ no le perdió pisada, y Santa Bárbara quedó libre. La tabla de posiciones de la zona 2 de la 1° ´´B´´ de la A.H.B.A. quedó así: En cuanto a las divisiones inferiores, el Boat Club y el Club San Fernando ´´B´´ se enfrentaron también en sexta y en intermedia. En sexta fue derrota 5 a 2, con goles de Thiago Martínez y Julián Montani, y en intermedia fue derrota 5 a 1, con tanto de Mariano Mercuri. La próxima fecha, la tercera de la segunda ronda, se jugará recién el domingo 18/8. El Boat Club jugará de visitante ante S.I.T.A.S., y el resto de los choques serán Ducilo ´´B´´ vs. Santa Bárbara ´´B´´, Racing Club vs. Buenos Aires Christian School, Luján Rugby Club vs. Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora, y Club San Fernando ´´B´´ vs. E.F.I. Lobos.

El cbc, aun en etapa de adaptación al nivel de la A.H.B.A., sigue sin poder ganar -y anotar- en el torneo.







Hóckey Masculino:

El Campana Boat Club sufrió otra dura derrota

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: