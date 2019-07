Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 25/jul/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 25/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ASUMIÓ BORIS El nuevo líder del Partido Conservador británico, Boris Johnson, asumió ayer el cargo de primer ministro del Reino Unido, en reemplazo de Theresa May, con la misión de completar la compleja agenda del Brexit, la salida británica de la Unión Europea (UE), antes del 31 de octubre con o sin acuerdo. Johnson, ex canciller y ex alcalde de Londres, recibió un gran apoyo -el 66%- entre los afiliados "tories" en comicios internos convocados después de que la saliente jefa del Gobierno dimitiera en junio en el marco de la crisis política desatada por el Brexit. El nuevo líder asumió el poder en una audiencia con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham después de que May presentara su renuncia formal a la monarca. CANASTA BÁSICA El costo de la Canasta Básica Total de una familia tipo, que define el nivel de pobreza, ascendió en junio a $31.148,41 y aumentó 2,7% respecto de mayo, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, que define el nivel de indigencia, aumentó en junio también 2,7% y registró un costo de 12.409,72 pesos, según las cifras oficiales. En los últimos doce meses, la canasta total aumentó 58,9% y la canasta alimentaria un 58,3%, ambas por encima de la evolución de la inflación en ese período que fue del 55,8%. De este modo, las canastas aumentaron en sintonía con las mismas cifras de inflación que difundió la misma institución, dejando un aumento del 2,7% en los índices de precios. La familia tipo que utiliza el Indec está compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 y una hija de 8 años. LA PIERNA EQUIVOCADA Un insólito caso de mala praxis se produjo en una clínica de la localidad bonaerense de Berazategui, donde médicos le amputaron la pierna equivocada a una jubilada de 66 años que padece diabetes, afiliada al Pami. Según publica Clarín, el caso se produjo el lunes en el Nuevo Sanatorio de Berazategui, a donde la mujer llegó con una amputación previa en uno de los dedos de una pierna. A raíz de su enfermedad, y como la primera intervención no había obtenido los resultados esperados, por orden médica los profesionales debían extender la amputación anterior, en el mismo miembro. En lugar de ello, realizaron la intervención en la pierna que la mujer tenía sana. CAMINO REHABILITADO Dos días después del derrumbe de una parte de un cerro sobre la traza de la Ruta 40, los turistas que habían quedado varados en la ciudad turística neuquina de Villa La Angostura fueron trasladados a Bariloche. Por otra parte, la ruta de los Siete Lagos que une Villa La Angostura y San Martín de los Andes fue habilitada para ser usada con "extrema precaución" y de acuerdo a las indicaciones que brinda en el lugar personal de Vialidad Nacional, tras el derrumbe en la ruta 40 empalme con 237.



