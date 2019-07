Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 25/jul/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 25/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BOCA GANÓ Boca logró ayer un gran triunfo en Brasil tras superar por 1 a 0 a Athletico Paranaense y quedó así con un pie en la próxima ronda de la Copa Libertadores de América, en el partido de ida por los octavos de final del certamen. Alexis Mac Allister, a los 37 minutos del segundo tiempo marcó el gol del "Xeneize", que en la revancha, a disputarse el próximo miércoles en La Bombonera, con solo empatar avanzará a cuartos de final. Paranaense tuvo la chance de igualar cuando terminaba el partido, pero el penal ejecutado por el delantero argentino Marco Ruben, sancionado a instancias del VAR, pegó en el palo. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la eliminatoria que disputan Olimpia de Paraguay y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador, que en la ida se impuso como local por 3 a 1. PRIMER VENEZOLANO XENEIXE Con la entrada de Jan Hurtado por Wanchope Ábila a los 76 minutos, Boca Juniors puede certificar oficialmente que en su primer equipo han vestido la camiseta futbolistas de los restantes nueve países de Sudamérica. El debut del venezolano en el equipo de La Ribera cierra un círculo para Venezuela, ya que nunca antes este país había aportado algún jugador profesional para los Xeneizes. Con Hurtado en la cancha, Boca llegó al gol, cuya jugada comenzó justamente con una galopada del delantero ex Deportivo Táchira y Gimnasia de La Plata. A pesar de no tocar mucho la pelota, su potencia se vio demostrada en esa jugada en la que derivó en el 1-0 fundamental ante el Athletico Paranaense. SAN LORENZO EMPATÓ San Lorenzo fue incapaz ayer de romper el cerrojo defensivo de Cerro Porteño de Paraguay, que incluso lo hizo sufrir en algún tramo, pese a jugar con un hombre menos durante la última media hora de juego, y se tuvo que conformar con empatar como local 0 a 0, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En el Bajo Flores, ante una gran cantidad de público de ambos bandos, el "Ciclón" argentino tuvo mayor cantidad de chances, pero entre el arquero Juan Pablo Carrizo y la falta de puntería de sus jugadores, no pudo lograr la victoria. De su lado, el conjunto paraguayo dirigido por el argentino Miguel Angel Russo contó con una inmejorable oportunidad en los pies de Federico Carrizo, cuando ya jugaba con uno menos por la expulsión mediante VAR del defensor Alberto Espíndola, pero Fabricio Coloccini salvó con la cabeza en la línea. La revancha se disputará el 31 de julio en el estadio "La Nueva Olla" de Asunción, y el ganador de la serie se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la eliminatoria entre River y Cruzeiro de Brasil. San Lorenzo podrá avanzar en caso de un empate con goles o una victoria, mientras que si se repite el 0-0 habrá penales, y el triunfo de Cerro lo depositará en cuartos. RIVER ENTRENA Luego de la igualdad en el partido de ida de los octavos de final contra Cruzeiro en el Monumental, el plantel del Millonario retomó las prácticas con la mente puesta en la revancha que se disputará el martes que viene en el Mineirao. Mientras los que jugaron anoche realizaron tareas regenerativas, aquellos que no fueron de la partida llevaron adelante ejercicios físico-tácticos. Y la principal novedad de la jornada en Ezeiza tuvo que ver con el alta médica para Leonardo Ponzio. El campeón de América volverá a trabajar en el River Camp hoy jueves por la mañana y, de a poco, Marcelo Gallardo irá delineando el equipo con el que afrontará el segundo compromiso de la serie, en tierras brasileñas.

