Protege a los niños de los peligros de Internet

Hoy en día existen muchos riesgos en Internet y más para los menores de edad (niños y adolescentes) entre ellos está vídeos que no son aptos para menores, personas que se hacen pasar por otras para cuyos fines son los adecuados para los niños. Para evitar que nuestros hijos o familiares caigan estos peligros es necesario tener una empatía con ellos para que les puedan contar lo que está sucediendo y de igual forma mencionarle estos tips: - Tener los perfiles en privado y no agregar a ningún desconocido. - Hablar sobre la seguridad de las horas y de los juegos. - No compartir datos sobre la familia o datos personales. Muy aparte de estos consejos, Seguros Mapfre, les presenta las mejores apps y sistemas operativos con controles parentales para la protección del menor: - Kaspersky Safe Kids Es una app gratuita y también cuenta con una versión de pago, que permite supervisar actividades en Facebook, obtener notificaciones en tiempo real y supervisa el tiempo de uso del smartphone. - Norton Family Es una app gratuita y también cuenta con una versión de pago, esta aplicación permite restringir y bloquear contenidos inadecuados, supervisar vídeos, redes, apps y el tiempo, además que puedes ver la ubicación en tiempo real. - Control parental del iPhone (IOS) Si cuentas con un dispositivo Apple cuentas con esta opción para activarlo solo necesitas ir a configuración y pulsa "Tiempo en Pantalla", luego pulsa "Restricciones de contenido y privacidad" y selecciona los filtros que desees aplicar. - Android Parental Control Si cuentas con un dispositivo con sistema operativo Android puedes activar esta opción de la siguiente forma: Ve a Play Store y accede al menú, luego en configuración activa "controles parentales" y selecciona los filtros que quieres aplicar. Recuerden que la confianza es la base fundamental de las relaciones, aliméntala y esto ayudará a que sean un equipo sólido y así evitarás cualquier peligro en ciberespacio. Fuente: www.mapfre.com.pe



Protege a los niños de los peligros de Internet

