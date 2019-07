La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jul/2019 UOCRA Campana pide que declaren la emergencia laboral











NOTICIA RELACIONADA: Villarreal se encontró con un HCD vacío Ayer por la mañana, se entregó un petitorio en el Concejo Deliberante acompañado por más de 3000 firmas. Es porque las obras en la refinería comenzaron a declinar en términos de demanda de mano de obra. En paralelo, se solicita que inicien la Termoeléctrica Belgrano 2. "Sospecho que no arrancan por un tema geopolítico, porque los capitales son chinos", señaló el secretario general Oscar Villareal. Ayer, cerca del mediodía, Oscar Villareal, titular local de la UOCRA Campana, entregó un petitorio en la presidencia del Concejo Deliberante y en los diferentes bloques, solicitando que "se retome y se profundicen gestiones (…) por el comienzo de la Central Termoeléctrica General Belgrano 2". El documento, avalado por más de 3000 trabajadores de la construcción, también involucra al Intendente Abella, e incluso solicita que se declare la Emergencia Laboral en el Partido de Campana. "No hay ni para levantar baldosas…" dijo a La Aténtica Defensa uno de los obreros de la construcción quien, una hora antes, se había reunido junto a varias decenas de compañeros en la plazoleta que se encuentra frente al local de la UOCRA Campana. Ahí, subido a uno de los juegos infantiles a manera de atrio, Villareal les habló a sus representados sobre su preocupación frente a la necesaria e irreversible caída de puestos de trabajo en las obras de ampliación de la refinería Axion; y de un horizonte más que incierto respecto al postergado inicio de las obras de la Central Termoeléctrica Gral. Belgrano 2. "El presente y el futuro laboral de nuestro sector –comentó el gremialista- se agrava porque la obra emblemática que tenemos en este momento en Campana, que es la refinería Axion, empezó a terminar las plantas más grandes, y hemos perdido desde marzo hasta acá entre 800 y 1000 puestos de trabajo. El programa sigue en achique, porque se van a ir entregando las plantas. Calculo que para octubre se van a caer otros 800 puestos más. Nuestra preocupación es que no hay ningún proyecto en carpeta que garantice canalizar aunque sea 300 ó 400 puestos de trabajo. Por eso nuestra insistencia en la necesidad de poner en marcha la obra de la Termoeléctrica Gral. Belgrano 2". En ese mismo sentido, Villareal señaló: "Las actuales autoridades nos dijeron en 2016 que la obra se iba a hacer; y después tuvimos reuniones y charlas en el 2017 en la Secretaría de Energía de la Nación, cuando todavía estaba Aranguren de Ministro, y habían ratificado que los primeros movimientos de suelo estaban programados para agosto del año pasado. Ya pasó un año y no hay novedades. No se sintió tanto, porque Axion y su ampliación amortiguó esa expectativa en términos laborales. Pero ahora Axion ya no solo se amesetó, sino que empieza a caer en términos de demanda de mano de obra. Entonces, queremos que el poder político local nos ratifique lo que dijo en ese momento, y si no van a hacer la obra, que digan qué es lo que pasa. ¿Por qué se lo pido a Abella? Porque tiene la obligación como intendente de dar una respuesta, y porque además es del mismo color político que la gobernadora y el presidente. Es decir, Abella tiene acceso. Y nos puede decir si van a hacer la obra o no". Según el sindicalista local, y basado en la experiencia de la Gral. Belgrano 1; a los seis meses de arrancada la obra se estarían ocupando unos 600 u 800 trabajadores; y al año comenzaría a acercarse al pico, que es de 1600 trabajadores, prácticamente la misma cantidad este año dejarán de participar en las obras de la refinería de Axion. Consultado al respecto, Villareal baraja una teoría a título personal: el financiamiento de la Belgrano 2 está, pero no se arranca por una decisión política. "No lo puedo afirmar con seguridad, pero para mí que esta relación casi personal que Macri tiene con el presidente Trump, y a caballo de la guerra comercial que ahora tiene EE.UU. con China, puede haber complicado el lanzamiento de la Termoeléctrica Belgrano 2, como también las obras de terminación en Atucha, cuyo financiamiento era con capitales chinos. Entonces, sospecho que no arrancan por un tema geopolítico, porque los capitales son chinos".

Trabajadores de la construcción, en su gran mayoría desocupados, se movilizaron desde el bajo hasta el Palacio Municipal.



UOCRA Campana pide que declaren la emergencia laboral

