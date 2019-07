La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jul/2019 Villarreal se encontró con un HCD vacío













Fraticelli, el único concejal presente, firma el petitorio de la UOCRA. Apenas encontró al titular del cuerpo legislativo, Osvaldo Fraticelli, quien se solidarizó con los reclamos de trabajo. En el resto de los bloques, los 19 concejales brillaron por su ausencia. El secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, que encabezó la movilización hacia el Palacio Municipal para llevar ante las autoridades locales el reclamo por la falta de trabajo en el sector de la construcción, pero apenas logró encontrar en su lugar de trabajo al presidente del Honorable Concejo Deliberante. Fue solamente Osvaldo Fraticelli el funcionario que recibió y firmó los petitorios para que se restablezcan los plazos de obra de la central termoeléctrica "Manuel Belgrano II" y se declare la emergencia laboral en el distrito. "Nosotros estamos con ustedes", les manifestó el concejal a los trabajadores que llenaron su despacho. No quedó en claro a quiénes se refería con la primera persona del plural, porque en el bloque del PJ-Unidad Ciudadana no había ningún edil. "Estamos de campaña", se justificó una de las secretarias, encargada de recepcionar los petitorios ante la ausencia de sus jefes. Por el lado del oficialismo, Villarreal tampoco encontró protagonistas: apenas había un secretario administrativo, que con celeridad recibió la documentación y despachó al dirigente gremial y su contingente, una imagen repetida a la de dos años atrás, cuando el mismo empleado también fue el único presente a la hora de firmar un petitorio por la obra de la termoeléctrica. Poca más suerte corrió la gente de la UOCRA en el bloque de la UV Más Campana, donde su joven encargado de oficina aguardaba solo agazapado detrás del escritorio. "Están en Capital Federal", explicó el secretario, quien al igual que sus demás colegas tuvo que ponerle el gancho a la documentación gremial. Bloque a bloque la cara de Villarreal fue denotando cada vez más fastidio. Sin embargo, en unas palabras que expresó a la salida de la recorrida, eligió celebrar haber comunicado las necesidades del sector y destacó el acompañamiento de los afiliados. Si bien los concejales no están obligados a marcar tarjeta ni a cumplir horarios, sorprende que en plena mañana de una jornada laboral estén ausentes 19 de los 20 que componen el HCD.

El secretario de la UV Más Campana intenta localizar a alguno de sus jefes via celular.





El secretario de la UV Más Campana intenta localizar a alguno de sus jefes via celular.





En el bloque peronista tampoco había nadie: recepcionó una de las secretarias.

