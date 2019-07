La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jul/2019 Correo de Lectores

Por Marta Susana Yentta de Sadonio







SR DIRECTOR: Agradecería pudiera publicar el siguiente comentario en la sección CORREO DE LECTORES. Muchas gracias. En el mes de mayo recibí la factura de Eden con un consumo de 200 kW. Grande fue mi sorpresa, porque DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS con sus respectivos inviernos y veranos, que es cuando se produce un cambio en el consumo eléctrico, NUNCA SUPERÉ LOS 100 KW. Mi consumo ha girado en torno a 87, 90, 95, 78 y hasta 56 kW en alguna ocasión. Me dirigí a la oficina de Eden a hacer el reclamo, que fue debidamente tomado, y a la semana llega a mi casa la notificación donde se me informa que, no solo que no había error en la lectura del medidor, sino que a partir de ese mes ese sería mi consumo, rondando los 170 kW. Esto me lleva a preguntarme ¿cómo, de un mes para el otro, sin haber modificado mis hábitos, casi se duplica el consumo energético? Tengo lámparas de bajo consumo, no tengo aire acondicionado y mi vida no ha cambiado. Soy muy cuidadosa: no despilfarro ni la luz, ni ningún otro servicio. Lo más indignante es no saber a quién consultar: para la empresa, soy un número de cliente; quienes deben representar mis derechos y reclamos porque fueron legítimamente elegidos, bien gracias. Me siento tremendamente abandonada y obligada aceptar lo que la empresa decide. Y no puede ser. No tengo inconvenientes en pagar lo que uso; pero me niego a aceptar que me saquen dinero sin fundamento coherente. Por este camino vamos muy mal. Se llevan por delante mis derechos porque parecería que solo tengo obligaciones de las cuales soy prisionera. Si no pago, cortan el servicio. Siempre gana la empresa prestadora, que paradójicamente, solo tiene derechos. Exactamente al revés que los consumidores. MARTA SUSANA YENTTA DE SADONIO DNI 6.375.391



