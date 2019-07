La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jul/2019 Rubén Romano estuvo junto al ex ministro Gollán en San Nicolás







Junto a Miguel Rossini acompañaron al ex ministro de Salud Golla y al especialista en políticas públicas de discapacidad, Mariano Sanchez, en un Foro de Participación Ciudadana en el marco de una campaña "Otra ciudad es posible". El candidato a intendente del Frente de TODOS en Campana participó del Foro de Participación Ciudadana que encabezó el ex Ministro de Salud, Dr. Daniel Gollán y el especialista en políticas públicas de discapacidad, Mariano Sánchez. "Junto a mi amigo y compañero Miguel Rossini participamos de esta iniciativa que se viene llevando a cabo en San Nicolás sobre distintas temáticas que se centran como ejes de propuestas del Frente de Todos" expresó Romano. La actividad se desarrolló en el marco de la campaña "Otra Ciudad es Posible" impulsada por el Frente de Todos en San Nicolás que lleva como pre-candidata a intendente a la senadora Cecilia Comerio.





