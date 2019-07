La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jul/2019 Agenda del Fin de Semana:

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de Julio







GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Craft Beer (Sarmiento 349, Campana). Fórum Cultural (Pellegrini 1051, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana).Teatro La Rosa (Sivori 924, Campana). Einstein (Av. Mitre 933, Campana) VIERNES Bisellia: A las 21 se presenta Pablo Lescano. Después de medianoche estará la banda de hard rock "Lethal Snake" junto a "Malos Pensamientos". Forum Cultural: A las 14 habrá cine infantil. Pachamama: Desde las 15 habrá ronda de lectura para debatir el colapso medioambiental y la radicalización geopolítica en el siglo 21. Luego habrá cine, se proyectará "Lord of Chaos" y "Green Room". La entrada es gratuita. SÁBADO Bisellia: A las 22 comienza el stand up de Leandro Igounet y "Pipa" Barbato. Craft Beer: "Losbrols" y "Ghost of Blues" se presentan desde las 22. Fórum Cultural: A las 14 y a las 16 habrá función de marionetas. La Última Puerta: Habrá noche de karaoke con Mónica Moncada. Pachamama: Desde las 16 habrá bandas sonando en el espacio.Entrada a $100. SuperFreak: Se presenta el guitarrista de Amy Winehouse, Robin Banerjee, junto al grupo de ska y jazz de Pablo Clavijo. La entrada anticipada estará $200. Wakisiri: Desde las 21 se presenta Mario "tato" Angeleri, actual integrante de "Sataires". La entrada es al sobre. 17 Unidos: Se presenta la experimentada banda de cumbia santafesina "Los Lirios". Teatro La Rosa: "Señoras", una adaptación de la multipremiada "Brujas" con Graciela Di Bernardi (Janine), Cecilia Bugallo (Virginia), Fabiana Pesce (Sofía), Ivana Mikulic (Silvia) y Osvaldo Ross (Lola). A partir de las 21. Las entradas anticipadas en Einstein. DOMINGO Almacén Cultural: A las 18:30 se proyectará "Mater" de Pablo D´alo. La entrada es libre y gratuita. Bisellia: Habrá noche de folklore en el ciclo que organiza Javier Marizaldi. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde.

Este sábado se presentan el guitarrista de Amy Winehouse, Robin Banerjee, en “Superfreak".

