Efemérides del día de la fecha: 26 de Julio

DÍA DE LOS ABUELOS El origen de esta celebración proviene del calendario cristiano que, en esta fecha, conmemora a Santa Ana y San Joaquín, los padres de María y abuelos de Jesús, por haber educado a su hija en el camino de la fe y el amor a Dios que la preparó para su misión. En el año 2013, el Papa Francisco se refirió a los abuelos diciendo: "¡qué importantes son los abuelos en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad!" Además de esta fecha, se celebra el "día de la abuela" el segundo domingo de noviembre y el "día del abuelo" el tercer domingo de agosto. FALLECE EVA PERÓN Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Fue la menor de 5 hermanos producto de la relación entre Juana Ibarguren y Juan Duarte. A los 6 años pierde a su padre en un accidente vial lo que provoca que su familia se encuentre en una delicada situación económica que trata de ser revertida por Juana que se queda incontables horas trabajando en su máquina de coser. Debido a que la situación se torna insostenible, en 1930, se trasladan a Junín, donde Eva termina la escuela primaria en la Escuela Nº1 Catalina Larralt de Estrugamou; en esta institución se destacó por su capacidad para recitar poesías: "siendo una chiquilla, siempre deseaba declamar. Era como si quisiese decir siempre algo a los demás, algo grande, que yo sentía en lo más hondo de mi corazón". En la Comisión del Centro de Cultura y Arte del Colegio Nacional consigue su primer papel en la obra "Arriba Estudiantes". Sería en ese entonces cuando la joven comprendería que su vocación era ser actriz. Decidida a concretar su sueño, a los 15 años parte a Buenos Aires: "ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna o la vida en el pueblo natal. Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo, y desde entonces siempre he sido libre. He querido vivir por mi cuenta y he vivido por mi cuenta". Luego de interpretar varios papeles secundarios en obras de teatro, integra la Compañía Argentina de Comedias, con la que debuta en la obra "La señora de los Pérez" en el Teatro Comedia, actuación que no pasaría desapercibida para el crítico Augusto Guibourg que la nombra en el diario al día siguiente: "muy correcta en sus intervenciones Eva Duarte". En 1937, realiza su primera actuación para el radioteatro en la obra "Oro blanco" que se emitía en Radio Belgrano, a su vez, debuta en la película "¡Segundos Afuera!" En el año 1943 funda, junto a otros trabajadores, el primer sindicato de trabajadores de radio: la Asociación Radial Argentina (ARA). Al año siguiente, un terremoto destruye San Juan, esto afecta profundamente a Eva que decide recorrer la calle Florida en busca de donaciones. En un festival celebrado en el Luna Park a beneficio de las víctimas del terremoto conoce a Juan Domingo Perón, quien se convertirá en su esposo el 22 de octubre de 1945 y presidente al año siguiente. Como primera dama no se limitó a acompañar a su marido a eventos sino que decidió utilizar su posición para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos: en el año 1947 consigue el voto femenino; en el año 1948 funda la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón con la que construye viviendas, escuelas, hospitales y centros recreativos y hogares para niños, mujeres y ancianos. Falleció a los 33 años, en el año 1952, en Buenos Aires. ARGENTINA FINALISTA DEL MUNDIAL URUGUAY 1930 Un día como hoy en el año 1930, la selección Argentina ganaba por goleada y pasaba a la final del primer Mundial de Fútbol. Luego de haber vencido a Chile 3 a 1 en el Estadio Centenario, a la selección le tocaba enfrentarse contra Estados Unidos que había sorprendido llegando a la semifinal después de haberle ganado a Paraguay 3 a 0. Sin embargo, el sueño estadounidense terminó convirtiéndose en una pesadilla en el Estadio Centenario cuando el árbitro sonó el silbato y el marcador se paralizó con el 6 a 1. Los goles fueron convertidos por Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stabile, en el minuto 69 y 87, y Carlos Peucelle, en el minuto 80 y 85, por otra parte, el gol norteamericano fue convertido por Jim Brown. La final se disputaría frente a Uruguay el 30 de julio y terminaría con la victoria de los locales 4 a 2.

