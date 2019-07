La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/jul/2019 Liga Campanense:

Juventud Unida sigue liderando el Torneo Femenino







Le ganó de forma contundente a Leonas y con 32 puntos mira a todos desde arriba. Otamendi también ganó y no le pierde pisada. Juventud Unidad sigue liderando la tabla de posiciones de la Liga Campanense de fútbol femenino, tras imponerse por tres tantos contra cero al conjunto de Leonas. De esta manera, el conjunto encabeza el campeonato dos puntos por encima de Otamendi, que este fin de semana le ganó 2 a 0 a Mega Juniors. En lo que va del campeonato, acumula 10 victorias, 2 empates y tan solo una derrota. Más atrás aparecen Las Palmas A, que le ganó también 2-0 a Las Palmas C, y La Josefa, que se impuso por la misma diferencia a Villanueva. Promediando la tabla aparece Las Palmas B, que triunfó por la mínima ante San Felipe. Cierra la tabla Villanueva, que no acumula victorias en lo que va del certamen. En tanto, las tabla de goleadoras la lideran Ariana Cáceres de La Josefa y Gimena Sauco de Juventud Unida, ambas con 13 anotaciones. Las siguen Daniela Carabajal de Otamendi (12) y Salomé Ramón de Las Palmas A (8).





Imagen ilustrativa.



Liga Campanense:

Juventud Unida sigue liderando el Torneo Femenino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: