Estudiantes de la E. Técnica Roberto Rocca vivieron una nueva edición de Clubes TED-Ed

Emocionantes charlas y performances artísticas desarrollaron alumnos de 3er año, guiados por un equipo docente de distintas disciplinas artísticas. Una iniciativa que busca potenciar el desarrollo de habilidades socioemocionales, escritura y expresión oral de los estudiantes. Estudiantes de 3º año de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) asombraron a sus compañeros y familias en una nueva presentación de ClubesTED-Ed con charlas y performances que invitan a transformar a través de las ideas. En el 2017 se formó el primer Club TED-Ed en la ETRR para acompañar a los chicos de 3ºaño a identificar sus pasiones, generar una idea propia y desarrollar sus capacidades para aprender a comunicarla. Hasta el momento se trataba de un espacio extracurricular, optativo y por fuera del horario de clases. Este año Clubes TED-Ed tuvo una nueva edición, pero ahora dentro del horario escolar, como un taller dentro de la materia "Expresión Artística". En este espacio los 60 alumnos de 3er año optan por uno de los cuatro talleres que trabajan para el Evento Final de ClubesTED. Los talleres son: Clubes TED-Ed, Audiovisuales, Música, Montaje y Escenografía. "Clubes es una celebración de las ideas y el brillo que los chicos mostraron es producto del trabajo en equipo de los docentes que llevan adelante este proyecto. Un proyecto que ya tiene vida propia en nuestra escuela", manifestó Lilia Correa, vicedirectora de la ETRR, quien ponderó la iniciativa por "contribuir al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes en una etapa, como la adolescencia, de introspección, autoconocimiento, identidad y elecciones importantes". "Son múltiples las competencias que se ponen en juego, desde oratoria, la escritura y la capacidad de transmitir un mensaje que habla de la historia personal del chico, un mensaje que lo atraviesa. Este año, además, pudimos integrar otras habilidades artísticas, porque cada alumno tiene su propia manera de expresarse y llegar a los demás", añadió. "Preparando su charla, los chicos se descubren a sí mismos y despiertan ideas que los llevan a empatizar, confiar en ellos y a ver el mundo con nuevos ojos", destacó Ana Clara Aguilar, facilitadora del taller de Clubes TED-Ed. Es que este año, además de los 20 oradores que se pararon en la redonda alfombra roja, estuvieron los chicos del Taller de Danza quienes deslumbraron con una gran coreografía, el Taller de Música que acompañó con una banda sonora cada presentación. Además, también compartieron sus habilidades los alumnos participantes del Taller de Montajes, quienes ambientaron el escenario y hasta estamparon los logos de TED en las remeras de todo el curso. Los integrantes del Taller de Audiovisuales fueron los encargados de los registros en foto y video del proceso de Clubes creando piezas que formaron parte de la puesta en escena del evento. "Fue una linda experiencia. No me gustaba salir a hablar en público y los ClubesTED-Ed me animaron a sacarme ese miedo de encima", aseguró Lisandro Monsalvo, a cargo de la charla "El sentido de la música", cuando las presentaciones finalizaron y todos los participantes recibían las felicitaciones de sus compañeros y familias. Por su parte, Martina Villaneda quiso contarle a la comunidad educativa de la ETTR su pasión por la danza, charla que acompañó con una destacada performance. "De chicas, con mis hermanas copiábamos las coreos que veíamos en la tele y mis padres nos llevaron a aprender. La danza me hace muy feliz", aseguró la alumna. Y compartió lo que más valora de los ClubesTED-Ed: "Te ayudan a poder contarle a la gente algo que tenés adentro y que en cualquier otro espacio es difícil que salga a la luz". "Me encantaron todas las charlas, además me llegó al corazón porque me puse a recordar como mi familia tuvo un duro comienzo y que mi hijo después de todo nuestro esfuerzo, llegue ahí para mí es mucho, lloré de alegría. TED es un proceso muy hermoso", expresó Damiana Zárate García, mamá de Cristian Pavia, al final de las charlas.

Los alumnos de 3er año vivieron una nueva edición de Clubes TED-Ed, un proyecto que ya tiene vida propia





Es que este año, además de los 20 oradores, estuvieron los chicos del Taller de Danza quienes deslumbraron con una gran coreografía





20 oradores se pararon en la redonda alfombra roja





El Taller de Música que acompañó con una banda sonora cada presentación.

Así se vive #ClubesTedEd en la escuela. pic.twitter.com/zjUFJsnAxR — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) July 19, 2019 Comenzó el evento #ClubesTedEd. 20 estudiantes nos contarán el camino que están transitando para descubrir sus pasiones e intereses. pic.twitter.com/FgdEQQRV4F — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) July 19, 2019

