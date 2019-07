La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/jul/2019 Rubén Romano: "Junto a la Provincia vamos a encarar obras muy importantes para la ciudad"







Los candidatos a Gobernador e Intendente por el Frente de Todos, Axel Kicillof y Rubén Romano, compartieron un encuentro en el marco de la campaña y dialogaron sobre la provincia nuestra ciudad. "En cuatro años, la radicación industrial fue nula. Tenemos el desafío de hacer de nuestra Ciudad la Capital productiva de la Provincia" aseguró Romano. Hubo encuentro de candidatos. Entre Axel Kicillof y Rubén Romano, postulantes a Gobernador e Intendente de Campana, respectivamente, en el marco de la campaña del Frente de Todos, y donde una vez más, compartieron un cálido encuentro en donde quedó demostrada la excelente relación entre el ex Ministro de Economía y el referente local. "Estamos muy contentos y entusiasmados por lo que viene. Entendemos que nos toca una gran responsabilidad, y cada uno desde su lugar, está dispuesto a llevarla adelante con el mayor compromiso" señaló Rubén Romano tras la reunión, en donde se trataron temas vinculados a la ciudad de Campana, principalmente, y los proyectos que figuran en la carpeta del candidato a Gobernador Bonaerense. "Tengo absoluta tranquilidad del respaldo que me brinda Axel y todo su equipo. Sé que junto a la Provincia vamos a encarar obras muy importantes para la ciudad. Esta relación es estratégica, y que Campana se ponga en línea con lo que va a ocurrir en la Nación y en la Provincia será fundamental para los vecinos" sostuvo el candidato a Intendente, quien además señaló: "Deben tener la tranquilidad que los vamos a representar de la mejor manera, que vamos a continuar haciendo pero vamos a hacer también aquello que muchos vecinos piden y que no se ha cumplido. Ordenando las prioridades, y por supuesto, con el aporte de muchísimos campanenses que hoy ven a su ciudad gobernada a control remoto por personas que no son de aquí". Por último, Romano destacó el interés de Kicillof remontar la actividad productiva local: "Axel sabe del potencial que tiene Campana, y que desde aquí se puede motorizar a toda la región, pero principalmente, darle trabajo a los campanenses. Nuestra Ciudad supo tener los niveles más bajos de desocupación, y eso se ha perdido. En cuatro años la radicación industrial fue nula. Tenemos el desafío de hacer de nuestra ciudad la Capital productiva de la Provincia" cerró el candidato y referente de la oposición.

Ambos candidatos dialogaron sobre el futuro de la ciudad.





Candidatos locales acompañaron a Romano junto a Kicillof.



Rubén Romano: "Junto a la Provincia vamos a encarar obras muy importantes para la ciudad"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: