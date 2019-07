DOLAR

El dólar acumuló en la semana un incremento de 90 centavos, al cerrar a $44,51, en medio de un fuerte repunte de la demanda de divisas en una city porteña con un clima de cautela e incertidumbre ante la proximidad de las PASO. El billete cerró $42,25 para la punta compradora y $44,51 para la vendedora, por lo que respecto del jueves se dio un retroceso de cinco centavos. En Banco Nación, el dólar fue ofrecido a $44,40 y la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de banco Galicia a $44,80. Por su parte, el dólar mayorista cerró a $43,35, dos centavos menos que la rueda pasada, aunque en la semana ganó 93 centavos.

DEBATE

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer en la provincia de Santa Fe que le "encantaría debatir" con el presidente Mauricio Macri, pero aclaró que espera que "ésta vez no mienta". Fernández recorrió en los últimos dos días la provincia de Santa Fe en el marco de la campaña electoral y este viernes dio una conferencia de prensa en la capital provincial junto al gobernador electo, Omar Perotti, que lo acompañó también en sus visitas a Reconquista y Rafaela. Allí fue consultado sobre la instancia de debate entre candidatos presidenciales, que es obligatoria por ley a partir de este año, y señaló: "Debatiremos, lo que espero es que esta vez no mienta, pero debatiremos con todo gusto. A mí me encantaría debatir con Macri".

AERONAVEGANTES

Los aeronavegantes realizaron ayer por la mañana una protesta en el Aeroparque de esta capital, que no afectó a los vuelos programados, y con el fin de ser "escuchados" por el Gobierno. "Se trata de un conflicto que estamos teniendo por las políticas aerocomerciales. Todas las empresas tienen problemas, por lo cual no es un conflicto con una compañía. Buscamos diálogo con el Gobierno, pero no nos escucha", sostuvo la secretaria adjunta de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Daniela Pantalones. La dirigente dijo a la prensa que "es imposible para cualquier compañía argentina, por el momento financiero que viven, mantener el piso de la operación. Es que no se puede sacar un avión con una tarifa más barata que un kilo de carne".

COMICIOS

El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró que "no hay ningún riesgo" que la aplicación del nuevo sistema de transmisión de datos pueda "alterar la voluntad de la gente" en las próximas elecciones nacionales. "Aunque los resultados fueran ajustados, dudosos, con transmisiones irregulares, la alternativa es, en última instancia, abrir las urnas", manifestó Di Lello. En declaraciones formuladas ayer por la mañana a radio El Destape, el fiscal indicó que frente "a los problemas que pueda haber con el resultado o que se altere la voluntad de la gente, no hay ningún riesgo. La ciudadanía debe tener en claro que ante los eventuales problemas que puedan presentarse estamos alertas y vigilantes. Lo que garantizo es que si hay anormalidades y anomalías el ministerio público electoral no va a mirar para el costado", añadió.