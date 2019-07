La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/jul/2019 Opinión:

Lo mismo pero más rápido

Por José Abel Perdomo













Las elecciones que se llevarán a cabo dentro de 15 días suplantaron a las internas de antaño y adoptaron el nombre de primarias como se las denomina en el primer mundo. Sin embargo han perdido su objetivo de determinar los candidatos de cada espacio político que luego compitan en la elección general al presentarse en la mayoría de los casos listas únicas. En este sentido se han convertido en una suerte de gran encuesta que mide las preferencias del electorado permitiendo hacer los ajustes pertinentes en vista a las elecciones donde recién se elige a quienes gobernarán en el próximo período y que además se pueden resolver sin necesidad de una segunda vuelta. En este sentido ya se pueden ver con bastante claridad las estrategias elegidas por los distintos espacios políticos, algunos para fortalecer la polarización existente y otros para tratar de evitarla. El gran problema que afronta el gobierno en esta campaña es que la población tiene en claro que es lo que va a hacer en un segundo período de gobierno porque Mauricio Macri ya lo explicitó cuando ante la consulta del escritor peruano Mario Vargas Llosa manifestó: "Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible" para requerir de inmediato la aprobación de su interlocutor al preguntar "¿Está bien?". Evidentemente siempre trata de decir y hacer lo que le piden sus verdaderos mandantes que no son precisamente sus votantes. Se rumorea que el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba habría llegado a la conclusión de la imposibilidad de conseguir acrecentar los votos de la alianza "Juntos para el Cambio" por lo que deben concentrarse en disminuir los votos opositores, sobre todo los de la clase media, quizás recordando aquello que decía don Arturo Jauretche de que cuando estaban bien votaban mal y que cuando estaban mal votaban bien. En este sentido debe interpretarse el desesperado intento de meter miedo descalificando a los candidatos del principal frente opositor sabiendo que el mayor miedo de esos ciudadanos es que el PRO continúe gobernando insistiendo con más de lo mismo y que lejos de solucionar los problemas que hoy aqueja a la mayoría, los profundizan sin solución de continuidad. Cómo nos tiene acostumbrados, nuestro presidente hace caso omiso a las leyes que debería cumplir a rajatabla y no respeta la veda electoral que le impone no anunciar o inaugurar obras de gobierno en el mes previo a una elección porque esto significa hacer propaganda para su candidatura. En una reciente gira por Córdoba y al mostrar un avance de obra de un camino dijo "se crece trabajando", justo él que su gobierno no deja de batir nuevos records de desempleos y ponderó al satélite ARSAT que fue fruto de un proyecto del anterior gobierno y que el actual descontinuó. Lo que sí hay que reconocerle a nuestro presidente que ha superado ampliamente al pastorcito mentiroso de Esopo. Sorprende comprobar que los datos oficiales de Vialidad Nacional desmienten categóricamente al gobierno respecto de las obras viales de este gobierno que en promedio por año son muchas menos que las del denostado gobierno K. Como dicen los muchachos, cuando anuncia días soleados hay que salir con paraguas, piloto y botas de goma.

